Лукьянов: молодежь инициативна, и важно, чтобы ее голос был услышан

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь инициативна, и важно, чтобы ее голос был услышан, заявил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время обсуждения проекта обновленной Конституции под эгидой БРСМ в регионах страны состоится более 860 тематических диалогов с участием почти 26,5 тыс. человек, - сказал Александр Лукьянов. - Работает открытая онлайн-приемная, куда ежедневно поступают обращения молодых граждан, которых интересуют вопросы сохранения исторической памяти, традиционных семейных ценностей. Молодежь инициативна, и для нее важно, чтобы ее голос был услышан. Ведь это исторический шанс для нашей молодых людей принять личное участие в строительстве будущего нашей страны".

Александр Лукьянов

Областные дискуссии запланированы на 10 января в Бресте, 11 января - Витебске, 12 января - Гомеле и Могилеве, 13 января - Гродно, 14 января - в столице и Минском районе. Гомельская областная организация традиционно подготовила для молодежи деловую интерактивную игру "Азбука гражданина 3.0", направленную на повышение электоральной активности юношей и девушек, которая будет презентована во время работы молодежной областной дискуссионной площадки 12 января. Кроме того, на сайте brsm.by работает онлайн-приемная. Через нее любой гражданин нашей страны может внести предложения по проекту изменений и дополнений в Основной закон. Союз молодежи аккумулирует все поступившие предложения и в установленном порядке направит в НЦПИ.

Белорусский республиканский союз молодежи сегодня начал серию открытых диалогов "Сила закона", главная задача которых - широкое обсуждение молодежью проекта изменений и дополнений в Конституцию. Весьма символично, что первая масштабная молодежная дискуссионная площадка БРСМ стартовала в Конституционном суде - государственном органе, призванном охранять Основной закон страны. Мероприятие проходит в смешанном формате - офлайн и онлайн (с подключением областей и Минска). Актуальная дискуссия объединила около 200 человек: молодежь, актив БРСМ, руководителей молодежных общественных объединений и экспертов - представителей Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Национального центра правовой информации, депутатского корпуса.

Во время встречи

"Глубоко символично, что именно в Конституционном суде мы начинаем серию дискуссионных площадок. На связи сегодня все регионы нашей страны, это более 200 молодых людей: представители БРСМ, молодежных парламентов, молодежного крыла БСЖ - вся активная молодежь, которая сегодня готова конструктивно включиться в обсуждение обновленной Конституции", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-

Фото Оксаны Манчук