Лукьянов: молодежный проект "БРСМ: сила в команде" направлен на работу с первичками

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый республиканский проект "БРСМ: сила в команде" будет способствовать целенаправленной и эффективной работе с молодежью, начиная с первичного звена. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился накануне дня рождения Белорусского республиканского союза молодежи первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

"6 сентября исполняется 19 лет со дня создания нашей организации. В современной Беларуси это крупнейшее общественное объединение, которое стало одной из опор гражданского общества. Вместе с тем новые вызовы времени требуют от БРСМ быть более современным и мобильным. Сегодня мы стараемся выстроить работу не только с состоящими в организации, но и с несоюзной молодежью. Именно на эффективную работу с первичным звеном в школах, средних специальных и высших учреждениях образования, а также в трудовых коллективах нацелен наш новый республиканский проект "БРСМ: сила в команде", - рассказал Александр Лукьянов.

Первый секретарь ЦК БРСМ пояснил: проект стартует 6 сентября с дня открытых дверей в первичках БРСМ и продлится до конца года. "Конечно же, мы открываем для ребят двери всех наших первичных организаций. Кроме того, каждый желающий сможет посетить в Республиканском доме молодежи наш музей истории комсомольского движения. Сегодня важно не только рассказывать о деятельности нашего союза, но и приглашать людей приложить свои силы, знания и умения в волонтерском, молодежном правоохранительном, студотрядовском движениях, в инновационной деятельности (уже совсем скоро мы дадим старт новому сезону проекта "100 идей для Беларуси"), в творчестве, - подчеркнул он. - Нам важно выявлять молодежных лидеров со школьной скамьи - формировать так называемый кадровый корпус с последующей профессиональной подготовкой ребят, при этом важно не забыть о преемственности. Уверен, что наши встречи станут настоящими фабриками идей, ведь у молодежи накопились сотни предложений, как и что сделать лучше, современнее, доступнее. Мы также планируем реализовать соревновательный проект, который всколыхнет наши первички".

По словам Александра Лукьянова, 6 сентября по всей стране пройдут сотни молодежных мероприятий: открытые диалоги, торжественные церемонии вручения молодежных билетов, онлайн-квизы, спортивные турниры, акции, флешмобы, фоточелленджи, интерактивы "19 лет вместе!" и другие. "Например, масштабное молодежное мероприятие с участием порядка 800 ребят запланировано в Гомеле. Межрайонный молодежный форум "Кто, если не мы!" в честь празднования объединит молодежь Глубокского, Шарковщинского, Докшицкого, Ушачского районов Витебской области. В Гродненском медуниверситете пройдет открытый диалог "Единство молодежи - сила Беларуси". Одним из ключевых моментов мероприятия станет вручение молодежных билетов БРСМ. В Бобруйске запланирована открытая диалоговая площадка "От 100 идей до 1000 традиций". В столице актив БРСМ организует праздник для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Кроме того, в день рождения нашего союза мы запустим масштабный республиканский проект "Ведаю Беларусь", посвященный Году народного единства", - дополнил он.

Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" создано 6 сентября 2002 года на объединительном съезде Белорусского союза молодежи (БСМ) и Белорусского патриотического союза молодежи (БПСМ). БРСМ стимулирует молодых людей занимать активную жизненную позицию и, создавая социальные лифты, предоставляет юношам и девушкам множество возможностей. В соответствии со стратегией организация занимается гражданско-патриотическим, правовым воспитанием, трудоустройством молодежи (студотрядовское движение), поддерживает талантливых молодых людей, пропагандирует здоровый образ жизни, развивает волонтерство, международное сотрудничество, работает в информационном пространстве.-0-