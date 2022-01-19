Лукьянов: около тысячи бойцов студотрядов прошли трудоустройство на "Атланте" в 2021 году

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. бойцов студотрядов прошли трудоустройство на "Атланте" в 2021 году, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов во время республиканского обучающего интенсива "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды на базе ЗАО "Атлант" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитываем, что сегодняшнее мероприятие, по сути, уникальное, станет очередным импульсом в плане развития одного из ключевых направлений деятельности нашей организации. Условия для этого созданы. Сегодня мы обмениваемся передовыми наработками в плане трудоустройства нашей молодежи. Мы выбрали флагман нашей страны - предприятие "Атлант", которое стало лучшим нанимателем в 2021 году. В общей сложности порядка 1 тыс. молодых людей прошли трудоустройство здесь в течение всего прошлого года. И, конечно, это отличный показатель", - сказал Александр Лукьянов.

В рамках программы интенсива бойцы студенческих отрядов презентовали нанимателям свои лучшие практики во время работы интерактивных площадок, рассказали о студотрядовском движении, его истории и развитии. РШСО БРСМ совместно с Министерством труда и социальной защиты провели цикл интерактивных лекций о порядке приема на работу участников студенческих отрядов, использования средств на развитие движения, организации трудовых проектов.

"Убежден, что сегодня специалисты предприятия поделятся компетенциями, обучат кадровым направлениям. Вы также получите необходимую информацию и будете с успехом реализовывать и комбинировать весь этот комплекс знаний на благо нашей страны", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сейчас на базе ЗАО "Атлант" проходит открытый диалог "Сила Основного закона" - бойцы, командиры и комиссары белорусских студенческих отрядов обсуждают с экспертами проект изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Открытый диалог "Сила Основного закона" - центральное мероприятие республиканского обучающего интенсива "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды.

"Атлант" не первый год успешно реализует с БРСМ молодежный производственный трудовой проект. К примеру, в июне - августе 2021 года он объединил 13 студенческих производственных отрядов - 228 студентов региональных учреждений высшего образования из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Бойцы работали на производстве завода бытовой техники слесарями-сборщиками бытовой техники в цеху сборки холодильников. По итогам республиканского конкурса "Трудовой семестр - 2021" "Атлант" стал победителем в номинации "Переходящее знамя лучшей принимающей организации".

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. По итогам 2021 года в составе 2408 отрядов трудились 34 010 человек.-0-

Фото Павла Орловского