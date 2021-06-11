Лукьянов: политические дальтоники в странах Запада забыли, какого цвета флаг был на Рейхстаге

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые политические дальтоники в определенных странах коллективного Запада забыли, какого цвета флаг был на Рейхстаге. Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов на торжественном митинге, посвященном открытию экспозиции "Поезд Победы" на вокзале станции Минск-Пассажирский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, каждый из нас видел те кадры кинохроники, когда советские солдаты возвращались с победой домой в поездах. Та радость и слезы, которые были у них на глазах и глазах их родных и близких, которые встречали их на разных станциях, производили на нас, послевоенных, огромное эмоциональное впечатление, - сказал Евгений Лукьянов. - Скоро наступит 22 июня, день, когда вся эта европейская машина во главе с гитлеровской Германией обрушилась на нашу страну. Первой получила удар Беларусь. Мы понимаем теперь, хотя тогда не понимали этого обстоятельства реальные участники войны с агрессором, что 22 июня началась дорога к 9 мая 1945 года, и так будет всегда".

По его словам, сегодня некоторые политические дальтоники в определенных странах коллективного Запада никак не могут разглядеть, какого же цвета флаг был на Рейхстаге. "Мы этим заболеванием не страдаем, мы знаем, какого цвета был этот флаг. Мы это помним и будем помнить всегда. До тех пор, пока мы помним, этот ужас не повторится", - отметил посол.

В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и ОАО "Российские железные дороги" в Год народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии республиканского волонтерского центра.

"Поезд Победы" будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня этого года. Как уточнили в БЖД, с 11 по 13 июня экспозиция будет в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня экспозиция будет доступна для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25-26 июня, а завершится показ в Могилеве 27-28 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Поезд Победы" - это масштабный историко-просветительский проект, основанный в России командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже порядка 92,5 тыс. человек из 38 городов России.

Этот проект представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав "Поезд Победы" включает 12 вагонов, девять из которых экспозиционные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя.

В основе - трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа. На сегодня в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, добавили в БЖД.

"Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используются объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка", - отметили в пресс-центре БЖД.

Проект "Поезд Победы" является социальным как в России, так и в Беларуси. Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми с 12 лет. В одном вагоне "Поезда Победы" одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида составляет 5 минут, общее время экскурсии - 45 минут.

"В связи с ограниченной пропускной способностью поезда и сложившейся эпидситуацией посещение экспозиции будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти. Работа экспозиции будет организована с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике и предупреждению распространения вирусных инфекций. Посетители обязаны соблюдать масочный режим", - добавили в БЖД.-0-

Фото Оксаны Манчук