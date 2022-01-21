Лукьянов: референдум будет иметь историческое значение для развития нашего государства

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь будет иметь историческое значение для развития нашего государства, заявил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот важный исторический момент участие наших граждан в референдуме - это, по сути, участие каждого лично в выстраивании вектора развития нашей страны на десятилетия вперед. И именно сейчас важно прийти каждому, принять личное участие в референдуме. Ведь такое историческое событие не может остаться безучастным для каждого гражданина. Приняв в нем участие, мы уже вносим свой вклад в формирование будущего Беларуси", - сказал Александр Лукьянов.

БРСМ проведено более 600 площадок, открытых диалогов, участие в которых приняли более 25 тыс. молодых белорусов. "Это, конечно, тот маяк, который сигнализирует об интересе прежде всего молодых граждан к этому важнейшему историческому общественно-политическому событию. Референдум будет иметь историческое значение для развития всего нашего государства", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня в Республиканском доме молодежи проходит открытый диалог "Конституция. Сила Основного закона". С учетом эпидемиологической обстановки мероприятие организовано в смешанном формате (офлайн и онлайн). На дискуссионной площадке собралась студенческая молодежь Минска - будущие юристы, а также эксперты. К обсуждению Конституции подключились более 90 региональных студий, организованных территориальными комитетами БРСМ с участием актива организации. В общей сложности мероприятие объединило около 1,5 тыс. человек. Тематический открытый диалог стал первым мероприятием в рамках реализации дорожной карты подписанного 29 декабря 2021 года соглашения между Белорусским республиканским союзом молодежи и Минской коллегией адвокатов.-0-

Фото БРСМ