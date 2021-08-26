Лукьянов: участие молодых людей в социальных проектах формирует у них культуру благотворительности

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие молодых людей в социальных проектах формирует у них культуру благотворительности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов во время добровольческой трудовой акции "В школу с добрым сердцем", прошедшей на территории столичной новостройки - средней школы №224."Сегодня с активом отраслевых комитетов БРСМ МЧС, МВД, Министерства обороны, Госпогранкомитета, Белорусской железной дороги, Министерства по налогам и сборам, Беларусбанка, Белагропромбанка мы потрудились на благоустройстве новой школы в Минске. Фронт работы определили по приезде - подготовка бассейнов и раздевалок, перенос мебели, посадка цветов на территории. За работу взялись дружно. Добровольческий труд, участие в социальных проектах сплачивает молодежь и формирует у нее культуру благотворительности", - отметил Александр Лукьянов.По его словам, с инициативой провести "Неделю добра" по оказанию помощи школьным новостройкам выступила молодежь Минской городской организации БРСМ, которая всю неделю оказывает помощь коллективу средней школы №224 в подготовке к открытию. "Стоит отметить, что сегодня не обошлось без подарков. В рамках акции "В школу с добрым сердцем" отраслевой комитет Белкоопсоюза подготовил канцтовары, которые будут переданы школьникам из малообеспеченных семей", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.Республиканская благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" стартовала 3 августа. Волонтеры движения "Доброе сердце" организовывают сбор школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров и других вещей, необходимых детям из малоимущих семей для подготовки к учебному году.-0-