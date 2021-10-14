Лукьянов: участие в благоустройстве святынь способствует духовной общности молодежи

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканской межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" проходит сегодня в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, передает корреспондент БЕЛТА.

Республиканская межконфессиональная акция "Восстановление святынь Беларуси", инициатором которой с 2013 года выступает БРСМ, способствует укреплению межконфессионального и национального единства.

В Год народного единства проект был реализован под слоганом "Нас объединяет история и вера". Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" совместно с конфессиями Беларуси благоустроили 341 святыню - храмы, костелы, родники, памятники и обелиски воинской славы.

"Трудовые акции направлены на то, чтобы консолидировать молодежь через духовную общность. Чтобы через личное участие в строительстве, благоустройстве святынь, храмов, через добрые дела молодежь получала духовно-нравственное воспитание, - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. - Это вклад в будущее, послание новым поколениям. Работая на территории святынь, общаясь со священнослужителями, ребята приобщаются к религии, закладываются ценностные основы, которые в перспективе становятся "предохранителями" от совершения ужасных, бесчеловечных вещей".

Добрые дела акции продолжаются. Сегодня волонтеры - курсанты Института пограничной службы благоустраивают территорию многофункционального комплекса Дом милосердия.

Многие годы финал проекта проходил 14 октября - в Покров Пресвятой Богородицы и День матери. В этом году организаторы решили возродить традицию, причем символом финальных мероприятий акции выбран рушник - покровитель и защитник. Уникальный рукотворный символ презентовал протоиерею, председателю Синоидального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования Федору Повному на открытии учащийся 8 класса Семежевского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа имени М.С.Высоцкого Роман Волков. Участники волонтерского движения "Доброе сердце" из других городов и сел Беларуси подарили тканые рушники с характерными для их регионов особенностями другим участникам мероприятия. Среди них - уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович, ответственный за научно-исследовательский отдел Мусульманского религиозного объединения Беларуси Максат Овезов, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения Александр Гостев.

Всего в Минске на финал собрались около 70 лучших представителей волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" из регионов страны.

Молодежь дополнила новыми саженцами яблоневую аллею, заложенную волонтерами БРСМ на территории храма-памятника, обновила рисунок на дизайнерской скамье, установленной в 2018 году во время благотворительной акции союза молодежи "Время добра". Ребята посетили с экскурсией музей Памяти и крипту, поучаствовали в мастер-классах "Роднае-народнае".

Центральным мероприятием финала стал межконфессиональный диалог "Нас объединяет история и вера" с участием представителей основных конфессий Беларуси. Юноши и девушки смогли получить ответы на волнующие их вопросы от экспертов.

Приятным сюрпризом для "Добрых сердец" стала церемония вручения благодарностей от Белорусской православной и Белорусской католической церквей.-0-