Лукьянович: проверка сил реагирования СГ продолжится в запланированных генштабами объемах

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка сил реагирования СГ продолжится в запланированных генштабами Беларуси и России объемах, заявил заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил - начальник авиации Андрей Лукьянович в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время присутствует группировка Российской Федерации на территории Беларуси. Следующие этапы, которые будут спланированы начальниками генеральных штабов РБ и РФ, мы узнаем чуть позже. Проверка продолжится именно в тех объемах, которые будут спланированы нашими штабами", - сказал Андрей Лукьянович.

Он подчеркнул, что совместные оперативные учения "Союзная решимость - 2022" были анонсированным мероприятием, которое президенты озвучили еще до Нового года. Учение подтвердило способность вооруженных сил Беларуси и России совместно решать задачи вооруженной защиты Союзного государства.

"Теперь продолжается проверка сил реагирования Союзного государства по другим направлениям. Мы уже знаем, что будут созданы дополнительные группировки вдоль границ, будет усилена охрана наших границ, в том числе в воздушном пространстве", - отметил Андрей Лукьянович.

По его словам, сегодня Запад диктует свои условия с позиции силы, поэтому нельзя быть слабыми.-0-

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