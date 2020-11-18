Лущ: уличное противостояние пора переводить в конструктивное политическое русло

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличное противостояние пора переводить в конструктивное политическое русло. Об этом заявил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Главное - перевести процесс с улицы в конструктивное политическое русло. Здесь очень большую роль играет конституционная реформа, о которой мы так много говорим", - отметил Сергей Лущ.

При этом он подчеркнул, что изменение белорусской Конституции должно быть прозрачным и конкретным процессом. "Мы много говорим в общем о том, что изменится, но очень важно услышать конкретику, чтобы люди понимали, насколько глубоко реформируем, какие будут практические шаги и сроки", - считает сопредседатель инициативы "Союз".

Сергей Лущ заявил, что его движение выступает за изменение политического строя Беларуси - переход к парламентской республике. "Чтобы в парламенте были представлены разные политические силы", - добавил он.

Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич также выступил за введение мажоритарно-пропорциональной системы выборов, чтобы разные партии могли быть представлены в законодательной ветви власти. Однако он считает, что у Президента страны должно остаться достаточно полномочий для проведения реформ и решения других вопросов. Он привел в пример ситуацию в Молдове, где за годы своего президентства Игорь Додон так и не смог реализовать заявленные реформы, поскольку у него не хватало нужных полномочий.

"Мы не должны разрушать 26 лет достижений", - подчеркнул политик.-0-