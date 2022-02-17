Луцкий: авторская журналистика себя оправдала

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторская журналистика себя оправдала, заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, передает корреспондент БЕЛТА,

"Тенденция сохранилась, темпов мы не сбавили. Самое главное, что государственные СМИ задают повестку. Мы теперь не озираемся, мы смотрим вперед. И это движение позволяет нам в какой-то мере объективно на перспективу прогнозировать ситуацию, которая в том числе происходит и на внешних контурах, и внутри страны", - сказал Игорь Луцкий.

По его словам, авторская журналистика себя оправдала. "Из наших журналистов получаются хорошие общественные лидеры, лидеры мнений. Поэтому белорусская журналистика в этом смысле серьезно подросла", - отметил замглавы Администрации.

Сегодня проходит заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022 год. Оно проходит в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, а представители регионов подключились к общению онлайн.-0-

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