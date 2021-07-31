Луцкий: мы должны отстаивать свою историческую память и воспитывать патриотов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны отстаивать свою историческую память и воспитывать патриотов. Об этом заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня открытия мемориального комплекса на острове Мужества и Скорби в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мемориалы - своеобразные метки памяти, один из ярких примеров, который не позволяет нам забывать о подвиге белорусов. За нами - наши матери, впереди - наши дети, и мы должны отчетливо понимать: если мы сдадим эти места тем, кто их потом разрушит, нам этого не простят следующие поколения. Мы должны отстаивать свою историческую память, воспитывать патриотов, людей, которые не бросают в прошлое камни, которые строят будущее страны на фундаменте, заложенном нашими предками, - вот что нужно делать сейчас", - подчеркнул Игорь Луцкий.

Говоря об Афганской войне, замглавы Администрации Президента отметил, что тогда белорусские солдаты с честью выполнили отданный приказ. "Наши ребята не посрамили ни оружия, ни своего долга. И очень важно, чтобы мы донесли это нашим молодым людям. Сейчас им кажется, что мир простой, яркий, светлый, что вокруг все хорошо. Да, мы мирные люди, и это строки белорусского гимна. Но надо понимать, что за этим мирным солнцем может быть все что угодно", - сказал он.

"Можно тысячу раз говорить об Украине, Сербии, разных конфликтных точках мира, но, возвращаясь к Афганистану, отмечу, что Кабул когда-то был цветущей столицей. Прошло более 30 лет, и на примере этой страны мы видим разруху, наркотрафик, там люди не живут - они существуют. Поэтому важно, чтобы мы мирно жили в Беларуси и любили свою страну", - заключил Игорь Луцкий.

Эхо Афганской войны с каждым годом уходит все дальше, однако подвиг белорусского народа нельзя предавать забвению. "Боевую закалку в Афганской войне получили почти 1 млн военнослужащих, из них 30 тыс. - наши соотечественники. Выполняя боевые задачи на Афганской войне, наши люди показали истинный героизм и способность к самопожертвованию. Героями Советского Союза стали семь наших земляков. Более 2 тыс. военнослужащих награждены орденами и медалями. Их подвиг и мужество достойны восхищения, - сказал министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. - Какая бы ни была - большая или маленькая - она навсегда оставляет неизгладимый след в душе и сердце народа. Эта память передается из поколения в поколение, эта память живет в наших сердцах, умах и душах. Мы сохраняем свое национальное достоинство и проявляем желание жить в мире и стабильности".-0-

Фото Рамиля Насибулина