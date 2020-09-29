Луцкий: правда в тяжелейшей схватке с постправдой выстояла и побеждает

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правда в тяжелейшей схватке с постправдой выстояла и побеждает, заявил во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России министр информации Игорь Луцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правда сегодня является с одной стороны крайне важным и востребованным информационным продуктом, который продвигать на рынке массовой информации становится все сложнее. За последнее время мы стали свидетелями неоднократных информационных атак на наши страны. И последние события в Беларуси наиболее яркий пример того, сколь мощными и разрушительными по своим последствиям для общества они могут быть. Скажу главное: правда в тяжелейшей схватке с постправдой выстояла и побеждает. Тем не менее, мы должны четко осознавать, что этот белорусский кейс, созданный нашими внешними и внутренними недоброжелателями, есть ни что иное как проба пера применительно к России", - сказал Игорь Луцкий.

/Будет дополнено/.-0-