Луцкий: при принятии решений на уровне министерства важна обратная связь с молодежью

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При принятии решений на уровне министерства очень важна обратная связь, в том числе и со студентами, молодыми специалистами. Такое мнение сегодня журналистам высказал министр информации Игорь Луцкий во время встречи со студентами журналистских специальностей Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что регулярно выезжает в регионы, посещает местные средства массовой информации. "Важно, знать, что волнует молодежь - будущих сотрудников и районных, и областных, и республиканских СМИ. Интересно, о чем они думают, каким видят развитие средств массовой информации. Ведь при принятии любых решений на уровне министерства очень важна обратная связь, в том числе и со студентами, и молодыми специалистами", - отметил Игорь Луцкий.

Во время встречи речь шла и о том, какими должны быть современные журналист и СМИ. Игорь Луцкий отметил: принципы журналистики, несмотря на появляющиеся новые технологии и каналы коммуникации, остались неизменными. "Необходимы, прежде всего, профессионализм, умение формулировать мысли, доносить свою точку зрения. Важно, конечно, и наличие точки зрения", - подчеркнул он. При этом журналиста должен отличать богатый язык, чтобы рисовать перед читателем объективную картину мира.

Игорь Луцкий обсудил со студентами и ситуацию в стране. "Важно быть гражданином, патриотом, понимать, что ответственность за то, какой будет страна, лежит прежде всего на молодежи", - резюмировал он.-0-

Фото Леонида Щеглова