Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства, заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Он принимает участие в I Форуме медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшний формат новый. Мы привыкли традиционно проводить выставку. Но журналист силен словом, силен пером. И настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны. О том, как нам совместными усилиями не только здесь в Минске, но и в регионах (а здесь очень много представителей регионов) консолидированно отстаивать позицию государства, позицию страны, позицию суверенитета", - сказал Игорь Луцкий.

Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.

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