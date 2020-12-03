Луцкий: совершенствование правовых инструментов позволит оперативно отвечать на вызовы в медиаполе

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование правовых инструментов позволит оперативно отвечать на вызовы в медиаполе. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий во время круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы впервые в истории суверенной Беларуси оказались в состоянии затяжной, широкомасштабной, не нами развязанной информационной войны. Войны очень разнообразной по набору применяемых методов и способов ее ведения, нацеленной не просто на нанесение вреда государству, а на его уничтожение, - сказал Игорь Луцкий. - Во-вторых, вызовы времени сегодня оказались впереди действующего законодательства. В-третьих, мы видим, что с медиаполя практически исчез сектор неангажированных общественно-политических медиаресурсов. Те, кто еще вчера явно попрекал государственные СМИ в провластной пропаганде, кто гордо бил себя кулаком в грудь, утверждая, что занимается чистой независимой журналистикой, сегодня вдруг превратились в образцово-пропагандистские инструменты для разрушения государства. Назовем вещи своими именами - стали непосредственными участниками информационной войны, откровенно выступив на стороне агрессоров".

По словам министра, медиаландшафт за последние полгода более чем существенно изменился.

"Я говорю полгода, потому что решительные изменения, несущие явную угрозу национальной безопасности государства, появились до президентских выборов. Теперь мы имеем дело с новой информационной реальностью, к которой, будем откровенны, оказались не слишком-то готовы, в том числе и в части правового регулирования, - отметил он. - Все помнят, как критиковали Беларусь за обновленный Закон о СМИ. Но, что мы видим спустя два года после его вступления в силу? Худшие ожидания и мрачные прогнозы не оправдались. Мы неоднократно просили оппонентов, взахлеб критиковавших документ, предоставить факты ухудшения ситуации из-за новой редакции закона. Но так и не дождались ответа. Нечего предоставлять. Зато хорошо увидели, насколько закон оказался, с позволения сказать, толерантным в отношении тех, кто формально его соблюдал и участвует в уничтожении по-настоящему первого независимого белорусского государства".

Игорь Луцкий подчеркнул, что информационная война, как показывает опыт наших соседей, требует иных подходов.

"Да, и не только в ней дело. Сама по себе стремительно меняющаяся ситуация на медиаполе уже ставит вопрос о нормотворческих изменениях. Мы видим это на примере Германии, Франции, Великобритании, Австрии, России и других стран. Одна борьба с фейками чего стоит. Поэтому в ближайшей перспективе нам предстоит создать эффективно действующий механизм оперативного законодательного реагирования на изменения информационной обстановки. Цель - максимально быстро отвечать на возникающие вызовы и угрозы через совершенствование правовых инструментов", - добавил он.

Сегодня в круглом столе принимают участие парламентарии, а также заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, руководители республиканских средств массовой информации, Белорусского союза журналистов.-0-