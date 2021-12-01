Луцкий: в мире идет битва за человеческие ресурсы, поэтому мы должны бороться за нашу молодежь

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире идет битва за человеческие ресурсы, поэтому Беларусь должна бороться за свою молодежь. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на выездном заседании коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Луцкий подчеркнул, что молодежная политика является важнейшей частью идеологии государства. "Всемерная поддержка молодежи главой государства определила создание разветвленной нормативной базы, где закреплены гарантии и условия становления, развития и всесторонней реализации молодых людей. Эта правовая основа является одной из наиболее полных среди аналогичных законодательств стран СНГ. В ее рамках действуют гарантии получения образования, в сфере семейных и трудовых отношений, поддержка талантливой и одаренной молодежи, поддержка молодежных организаций, молодежных парламентов и самоуправления", - отметил он.

Замглавы Администрации привел данные мировых рейтингов молодежного и общечеловеческого развития. Так, по данным сравнительных международных исследований, опубликованных в 2020 году, Беларусь по индексу развития молодежи занимает 51-е место из 180 стран и входит в список стран с высоким уровнем развития молодежи, опережая Казахстан и Россию. По индексу прогресса молодежи 2021 года Беларусь занимает 52-е место из 150 государств.

"Безусловно, высокие позиции Беларуси в этих и других международных рейтингах свидетельствуют о достижениях нашей страны в области развития человеческого потенциала в целом и молодежного участка, - отметил Игорь Луцкий. - Вместе с тем я бы хотел сказать, что Беларусь испытывает на себе все риски и угрозы, которые несут сегодня глобальные процессы. В мире развернулась жесткая конкуренция за человеческие ресурсы, технологии и ценности. Цифровая трансформация, потребление, индивидуализм, массовая культура и информационное общество испытывают на прочность белорусскую модель общественного развития, фактически ломая генный код белорусского общества, для которого свойственны традиционные ценности, доброжелательность, трудолюбие и стремление к справедливому распределению благ. Отсюда и будущее нашей страны зависит от того, насколько мы сможем укрепить интеллектуальный, социальный, духовный потенциал молодежи, нашего общества. По сути, уже сегодня мы должны в прямом смысле слова бороться за нашу молодежь, за то, чтобы молодые люди оставались на родине и осознанно трудились на общее благо белорусского государства и общества".-0-