Луцкий: виртуальная среда - мощнейший фактор влияния на население

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект об изменении законов по вопросам средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиту государственных и общественных интересов в области массовой информации, национальной безопасности в информационной сфере.

"Доступность интернета широкой аудитории вывела глобальную сеть в ряд ведущих источников информации. Виртуальная среда сегодня - мощнейший фактор влияния на население. При этом далеко не всегда информация, распространяемая в интернете, служит развитию общества и государства. Интернет стал инструментом информационных войн, направленных на разрушение общественных устоев и нравственных ценностей, а порой и целых государств. Именно поэтому ряд новаций, содержащихся в законопроекте, нацелен на регулирование правоотношений в интернет-пространстве", - сказал министр информации Игорь Луцкий, представляя законопроект.

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