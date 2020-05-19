МАГАТЭ опубликовало отчет о результатах миссии PreOSART на Белорусской АЭС

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет с результатами миссии по рассмотрению вопросов предэксплуатационной безопасности PreOSART, которая проходила на Белорусской АЭС с 5 по 22 августа 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

В ходе миссии были проверены 11 областей - лидерство и управление в целях обеспечения безопасности, обучение и аттестация, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, учет опыта эксплуатации, радиационная защита, химия, аварийная готовность и реагирование, управление авариями и ввод в эксплуатацию.

Команда миссии состояла из экспертов из таких стран, как Армения, Бельгия, Бразилия, Франция, Нидерланды, Российская Федерация, Словакия и США, а также включала членов МАГАТЭ и наблюдателей из Республики Корея и Объединенных Арабских Эмиратов. Совокупный опыт команды в атомной энергетике составил приблизительно 350 лет.

По результатам своей работы команда МАГАТЭ сформулировала 11 рекомендаций и 8 предложений для совершенствования эксплуатационной безопасности. Были определены 4 хорошие практики.

Отмечена надежная система оповещения, которая не только подает сигнал тревоги, но и может использоваться станцией для предоставления речевой информации и инструкций населению в случае радиологических и других аварийных ситуаций, а также наличие в специальной пожарной части БелАЭС защитного сооружения на 60 человек такого же уровня защищенности, как и укрытия для персонала станции. На блочном пульте управления имеется интегральная панель, специально спроектированная для контроля и управления оборудованием, которое расположено на площадке станции и необходимо в аварийных ситуациях.

Среди наиболее значимых рекомендаций - руководству станции необходимо улучшить надзор и контроль за программами ввода в эксплуатацию, эксплуатирующей организации следует улучшить программу предотвращения попадания посторонних предметов в важные для безопасности системы и элементы станции. Рекомендуется внедрить программу учета опыта эксплуатации.

Руководство Белорусской АЭС сообщило, что намерено рассмотреть области, определенные для улучшения, и заявило о готовности принять повторную миссию.-0-