Магия числа 11.11. Рассказываем, как не попасться на уловки маркетологов в день больших распродаж

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 11 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:47 Запланированную на 16 ноября коррекцию орбиты МКС отменили В мире
20:37 Новое помещение нотариальной конторы открыли сегодня в столице Регионы
20:25 Итальянские рефери рассудят матч Уэльс - Беларусь в квалификации ЧМ-2022 Спорт
20:06 Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев на турнире в Словении Спорт
20:01 Врач рассказала, сколько минут достаточно провести рядом с больным новым штаммом коронавируса, чтобы заразиться Общество
19:38 Магия числа 11.11. Рассказываем, как не попасться на уловки маркетологов в день больших распродаж Общество
19:29 Сбор с операторами беспилотников проходит на базе 927-го центра в Березе Регионы
19:20 Молекулярно-генетическое тестирование сахарного диабета у детей начали проводить в Беларуси Общество
19:14 Белорусские хоккеисты выиграли стартовый матч Кубка Президентского спортивного клуба Спорт
19:02 Водитель-бесправник на столичной АЗС забыл достать из бака заправочный пистолет Происшествия
18:56 В Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами В мире
18:52 Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла соперников из Австрии Спорт
18:44 Путин вновь посоветовал Меркель восстановить контакты с Минском для решения миграционной проблемы В мире
18:37 Беларусь представила опыт международного сотрудничества по ядерной безопасности на конференции в МАГАТЭ Общество
18:33 БСЖ: женщины Беларуси выступают категорически против нагнетания миграционной ситуации у наших границ Общество
18:28 Стресс, апатия и экономические проблемы: белорусские айтишники рассказали о несбывшихся ожиданиях после переезда в Литву Общество
18:10 Умер бывший президент ЮАР В мире
18:05 Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси $6,7 млрд Экономика
18:04 Союз писателей: каждый день пребывания мигрантов у границы грозит новыми смертями Общество
18:01 В Барановичах легковушка сбила подростка на переходе Происшествия
17:54 Белорусские медики за сутки оказали 4 беженцам стационарную помощь и 14 амбулаторную Общество
17:48 #ИнтернетБезБуллинга: МТС и ЮНИСЕФ поделились историями детей, которые справились с буллингом в онлайн Общество
17:45 ФОТОФАКТ: В Минске проходит финал республиканского турнира по теннису "Золотая ракетка" Спорт
17:39 Следователи доказали: девушка не прыгала с балкона в Витебске, ее убили Происшествия
17:34 Грузовик переехал грузчика в Старых Дорогах Происшествия
17:26 Гомельская область отправила гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе Регионы
17:25 Лугина: невозможно оставаться равнодушным, глядя на обездоленных женщин и детей на границе Общество
17:20 В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,1 В мире
17:18 Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗа Происшествия
17:18 В Минске открылась выставка уникальных картин незрячих художников "TECHNOцвет" Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 ноября 2021, 19:38

Магия числа 11.11. Рассказываем, как не попасться на уловки маркетологов в день больших распродаж

Фото pexels
Фото pexels

В списке официальных праздников День шопоголиков не значится. Однако этот факт никак не сказывается на его значимости - люди во всем мире заранее составляют списки, чтобы 11 ноября купить со скидкой, которая может доходить до 90%, все, о чем так давно мечталось. Белорусские магазины также ежегодно присоединяются к этой акции. Разбираемся вместе с экспертами, как отличать действительно выгодные предложения от маркетинговых уловок и не дать обмануть себя в сезон распродаж.

На что в Беларуси хорошие скидки

Накануне глобального дня распродаж прогулялись по одному из торговых центров столицы. Даже несмотря на яркие вывески, кричащие "заходите, у нас скидка 70%", в ТЦ немноголюдно. Вопросом: "Насколько выгодно брендовому магазину проведение масштабных распродаж?" отрываем от работы консультанта Татьяну.

- Хоть у нас и есть свои покупатели, но дополнительная реклама, связанная с глобальной распродажей 11.11, делает свое дело. Это очень по-европейски и в первую очередь вызывает интерес у молодежи, - отмечает она. - В отличие от других дней поток покупателей именно в нашем магазине возрастает в разы. Некоторые даже заранее звонят, чтобы уточнить, какие акции и скидки будем делать.

Ее коллега Елена, продавец из соседнего магазина одежды отечественного производства, не согласна:

- Третий год здесь работаю и не припомню, чтобы 11 ноября у белорусов вызывало большой ажиотаж. Мы каждый день предлагаем хорошие скидки на продукцию. Четверг не станет исключением - объявили минус 30%, - деловито говорит она и удаляется в глубь магазина.

Немногочисленные и вечно спешащие посетители центра о своих покупках рассказывают с неохотой. Все же посчастливилось познакомиться с Алексеем и Ириной. Минчане, как оказалось, следят за новостями о распродажах и знают, где искать самые лучшие скидки.

- Сейчас все просто - подписался в соцсетях на аккаунт торгового центра, и ты в курсе всех событий. Сегодня забежали изучить предложения. Наметили, что нам нужно, какие цены, сколько будет скидка. Вечером сравним с тем, что предлагают интернет-магазины. Тогда и решим, где выгоднее, - улыбается Алексей. - Обычно в день распродажи к уже имеющейся скидке продавцы добавляют еще 5-10%. Даже исходя из суммы в 100 рублей это неплохая экономия.

- С шопингом в Беларуси сейчас не так уж плохо. Еще несколько лет назад вещи некоторых брендов было проблематично найти, - вступает в разговор Ирина. - У нас обычно хорошую скидку предлагают только на устаревшие коллекции. На новый топовый товар и прайс соответствующий. Не каждому по карману.

Еще один наш собеседник, Евгений, признается: заскочил за парфюмерией - сегодня у его девушки день рождения, а выбрать подарок заранее не получилось.

- За распродажами вообще не слежу, но сейчас купил духи с 30-процентной скидкой. Так что букет можно будет взять и попышнее, - улыбается молодой человек. - Наверное, скидки - это все же женское дело. У нас, мужчин, так: понравилось - бери. Хотя какие-то мелочи я частенько заказываю на китайском сайте - в основном карты памяти, флешки, чехлы для мобильных. Идут долго, но стоят в несколько раз дешевле, чем в Беларуси. Помню прошлогоднюю распродажу: потратил меньше 20 долларов, а у нас бы покупки обошлись рублей в 100.

Продавцы-"зазывалы", "обаяние цен" и другие уловки маркетинга

По мнению заведующей кафедрой "Маркетинга" БНТУ кандидата экономических наук, доцента Ксении Якушенко, в нашей стране сезон распродаж, в том числе акции, приуроченные к определенной дате, - это своеобразная дань американской моде. В США таким образом избавляются от неликвидного товара, который залежался на полках магазинов. В Беларуси, как правило, это рекламный ход. И здесь важно отличать, действительно ли эти скидки реальны или продавец идет на хитрость.

- Чтобы не обмануться, покупателю следует придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, будет не лишним заглянуть в торговую точку, изучить официальный сайт магазина накануне сезона распродаж и прицениться по интересующим позициям. Это даст возможность узнать "обычную" цену товара, - отмечает эксперт. Внимательно сверяйте штрих-коды товара с ценниками. Зачастую из-за сложившегося ажиотажа покупатели переставляют товар, путая скидочные и нескидочные вещи. В итоге на кассе, узнав их реальную цену, махнув рукой, вы покупаете по полной стоимости.

Не обращайте внимание на яркие, зазывающие рекламные плакаты и вывески с указанием процента скидок. Особенно, по словам специалиста, должны вызывать сомнение скидки в 90%, которые в реальности не будут превышать и 10-20%.

- Получение прибыли - важная задача торговой сети, поэтому цены на распродажах не могут быть слишком низкими. Магазины, действительно, быстро учатся друг у друга и начинают применять маркетинговые уловки, чтобы продать товар. Есть продавцы, которые работают честно, но таких немного, - говорит Ксения Валентиновна и тут же рассказывает, как определить их метод: - Например, выкладывают на полки неликвидный товар или тот, который уже не подходит по сезону.

Интернет-магазины зачастую прибегают к иной хитрости: печатают дополнительную информацию об акционном товаре мелким шрифтом ("товар не подлежит возврату" или "особые условия доставки"). В итоге покупка может обойтись еще дороже.

- Продавцы-"зазывалы" отвлекают покупателя от рассматривания ценников и качества товаров, стараются, чтобы покупка была совершена быстрее: они в спешке говорят об условиях скидки, вкладывают товар в руки потребителя. Менталитет белорусов-покупателей срабатывает на этот призыв, и им уже неудобно отказаться от товара, - поясняет Ксения Якушенко. - Есть еще один метод "обаяния цен", или "психологическая цена", который основывается на особенности человеческого мозга читать числа слева направо. Например, цена 99,99 руб. будет выглядеть для потребителя более привлекательной, чем цена 100 рублей, так как покупатель сфокусирует внимание на первом числе и не округлит оставшиеся цифры до ста.

Как считает наша собеседница, научиться отличать действительно выгодные предложения от маркетинговых уловок достаточно просто:

- Из личного опыта могу привести такой пример. В торговых сетях внимательно смотрю на цвет ценника. Часто магазины не снижают цену на товар, а клеят этикетку яркого цвета (желтого или красного). Психологически покупатель воспринимает ее как скидочную и автоматически забирает товар с полки, не вспоминая о его реальной цене.

Нередко, особенно в день глобальных распродаж, продавцы идут на хитрость: накануне искусственно завышают цену на товар, а потом делают на него скидку.

- Таким приемом часто пользуются магазины бытовой техники. Например, предлагают утюг, цена которого 250 руб. Продавец снижает цену до 200 руб., такая скидка составит 20% − она реальная. Если же продавец изначально повысит цену до 300 руб., а потом снизит ее до 200 руб., тогда скидка будет примерно 35%. И нам кажется, что выгода колоссальная. Но на самом деле она искусственная, - уверяет Ксения Якушенко.

Территория честной цены

Каждый месяц главные универмаги Минска устраивают распродажи "непродовольственных товаров". Недоверчивые же покупатели лишний раз задаются вопросом: не манипулируют ли там ценами?

В ГУМе, по словам заместителя начальника отдела организации торговли Натальи Хрипач, выступают за честную цену:

- Не знаю, откуда пришел миф об искусственном завышении цены накануне скидочного дня. В нашем количестве товара, исчисляемом тысячами позиций, это просто невозможно сделать. Мы такое не практикуем. Есть же в конце концов законы ценообразования, которые нами строго соблюдаются.

ГУМ, как и многие другие торговые объекты, не остался в стороне от Дня шопоголика. 11 ноября для всех покупателей здесь объявлена скидка в 33% от цены единицы товара 3 рубля.

- В этот день также проводим более 30 локальных акций. Это скидки на отдельную группу товаров или продукцию определенного производителя. Все заранее обсуждаем с поставщиками и делим с ними эту скидку. Стараемся находить компромиссы, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных покупателей.

Как показывает практика, чем скидка выше, тем покупателей больше, - уточняет Наталья Хрипач. - Отклик от наших партнеров неплохой. Хотелось, чтобы и ключевые отечественные предприятия чаще соглашались идти на такие скидки.

В разгар акций трафик увеличивается в 3-4 раза. В дни тотальных распродаж по традиции больше всего покупателей в текстильном отделе, где по хорошей цене можно купить постельное белье, полотенца, пледы и покрывала, ткани. Не меньший интерес вызывает парфюмерная группа. Многолюдно и в хозяйственном отделе.

Снимаем напряженность, делая ненужные покупки

Психолог Екатерина Павленко считает, что время подобных распродаж для людей - это хорошая возможность сэкономить и приобрести необходимую вещь по приятной стоимости. Торговая же сеть, сбрасывая цену, быстрее распродаст товар и обновит свой ассортимент. Правда, в Беларуси такой принцип почти не работает.

- Распродажи в зарубежных интернет-магазинах не сравнятся с нашими. Там действительно можно поймать отличную скидку и выгодно купить. Люди откладывают товар на месяц вперед, ожидают 11 ноября или "черных пятниц" и хорошо на этом экономят, - отмечает она.

В Беларуси, по словам психолога, механизм работы иной, до нас пока не дошло цивилизованное понятие распродажи. Иногда кажется, что многие магазины просто не понимают, что суть акции не в искусственном завышении цены. Да и зачастую торговля прибегает к разного рода маркетинговым уловкам.

- Реальную скидку в 70% я еще ни разу не встретила. Зато не единожды была свидетелем такой ситуации: девушка долго выбирает платье, которое якобы по скидке. Крутится перед зеркалом, примеряя его. Оно ей очень нравится, да еще и на 30% дешевле - нужно брать! Идет к кассе и слышит: "Вы знаете, а скидка на него только вчера закончилась". Что делает человек, который столько времени потратил на выбор и примерку? Расстраивается, но в силу разных психологических моментов от покупки не отказывается, - рассказывает Екатерина и тут же припоминает второй случай. - На полке представлен большой ассортимент товара, ценники к которому расставлены вразброс: непонятно, что идет по низкой цене. Только на кассе оказывается, что товар этот без скидки. И тогда покупатель думает: его ведь уже пробили, да и 1,5-2 рубля - сумма небольшая, а вдруг подумают, мол, какой я мелочный, гоняюсь за скидками. И покупает!

При этом Екатерина не берется называть белорусов истинными шопоголиками, которые бы охотились за распродажами.

- Шопоголизм никак не связан со скидками. Покупка любого товара по психологическому состоянию очень похожа на сексуальное возбуждение. Люди, пытаясь снять тревогу и напряженность, делают ненужные покупки, чтобы расслабиться, - отмечает она. - Это такой кратковременный эффект, который связан не со скидками, а с внутриличностными проблемами. Я рекомендую в этом разбираться, решать вопросы со специалистом, а не спешить в магазин. Тогда и бюджет будет в целости и сохранности.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Врач рассказала, сколько минут достаточно провести рядом с больным новым штаммом коронавируса, чтобы заразиться
Фото из архива Молекулярно-генетическое тестирование сахарного диабета у детей начали проводить в Беларуси
Фото из архива Беларусь представила опыт международного сотрудничества по ядерной безопасности на конференции в МАГАТЭ
БСЖ: женщины Беларуси выступают категорически против нагнетания миграционной ситуации у наших границ
Фото из архива Стресс, апатия и экономические проблемы: белорусские айтишники рассказали о несбывшихся ожиданиях после переезда в Литву
Союз писателей: каждый день пребывания мигрантов у границы грозит новыми смертями
Главное
Во время совещания От уборочной кампании до ситуации на границе и санкций. Лукашенко поставил задачи по наиболее актуальным вопросам
Лукашенко об эпидситуации: расслабляться ни в коем случае нельзя
Головченко: Беларусь заинтересована выступить партнером Казахстана по развитию сельхозпроизводства
"Почти все дети простужены": четвертый день лагеря беженцев на белорусско-польской границе
Топ-новости
Ситуация катастрофическая: представители УВКБ ООН посетили лагерь беженцев на границе с Польшей
Стратегия и тактика. Лукашенко поставил задачи перед аграрным сектором
Лукашенко предупредил ЕС о готовности жестко ответить на новые пакеты санкций
Лукашенко рассказал о попытках переброски оружия и боеприпасов беженцам на границу
Детей мигрантов в Беларуси разместят в оздоровительном лагере
Врач рассказала, сколько минут достаточно провести рядом с больным новым штаммом коронавируса, чтобы заразиться
Названы лидеры Беларуси в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности
Молекулярно-генетическое тестирование сахарного диабета у детей начали проводить в Беларуси
Белорусские медики за сутки оказали 4 беженцам стационарную помощь и 14 амбулаторную
Стресс, апатия и экономические проблемы: белорусские айтишники рассказали о несбывшихся ожиданиях после переезда в Литву
#ИнтернетБезБуллинга: МТС и ЮНИСЕФ поделились историями детей, которые справились с буллингом в онлайн
Минобороны фиксирует неадекватную реакцию Польши по решению ситуации с беженцами на границе
Прибывшую из Пекина вакцину против COVID-19 начнут распределять по регионам на следующей неделе
Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси $6,7 млрд
Петришенко 12 ноября примет участие в заседании Совета ЕЭК
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Миграционный кризис на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.