Магия числа 11.11. Рассказываем, как не попасться на уловки маркетологов в день больших распродаж

В списке официальных праздников День шопоголиков не значится. Однако этот факт никак не сказывается на его значимости - люди во всем мире заранее составляют списки, чтобы 11 ноября купить со скидкой, которая может доходить до 90%, все, о чем так давно мечталось. Белорусские магазины также ежегодно присоединяются к этой акции. Разбираемся вместе с экспертами, как отличать действительно выгодные предложения от маркетинговых уловок и не дать обмануть себя в сезон распродаж.

На что в Беларуси хорошие скидки

Накануне глобального дня распродаж прогулялись по одному из торговых центров столицы. Даже несмотря на яркие вывески, кричащие "заходите, у нас скидка 70%", в ТЦ немноголюдно. Вопросом: "Насколько выгодно брендовому магазину проведение масштабных распродаж?" отрываем от работы консультанта Татьяну.

- Хоть у нас и есть свои покупатели, но дополнительная реклама, связанная с глобальной распродажей 11.11, делает свое дело. Это очень по-европейски и в первую очередь вызывает интерес у молодежи, - отмечает она. - В отличие от других дней поток покупателей именно в нашем магазине возрастает в разы. Некоторые даже заранее звонят, чтобы уточнить, какие акции и скидки будем делать.

Ее коллега Елена, продавец из соседнего магазина одежды отечественного производства, не согласна:

- Третий год здесь работаю и не припомню, чтобы 11 ноября у белорусов вызывало большой ажиотаж. Мы каждый день предлагаем хорошие скидки на продукцию. Четверг не станет исключением - объявили минус 30%, - деловито говорит она и удаляется в глубь магазина.

Немногочисленные и вечно спешащие посетители центра о своих покупках рассказывают с неохотой. Все же посчастливилось познакомиться с Алексеем и Ириной. Минчане, как оказалось, следят за новостями о распродажах и знают, где искать самые лучшие скидки.

- Сейчас все просто - подписался в соцсетях на аккаунт торгового центра, и ты в курсе всех событий. Сегодня забежали изучить предложения. Наметили, что нам нужно, какие цены, сколько будет скидка. Вечером сравним с тем, что предлагают интернет-магазины. Тогда и решим, где выгоднее, - улыбается Алексей. - Обычно в день распродажи к уже имеющейся скидке продавцы добавляют еще 5-10%. Даже исходя из суммы в 100 рублей это неплохая экономия.

- С шопингом в Беларуси сейчас не так уж плохо. Еще несколько лет назад вещи некоторых брендов было проблематично найти, - вступает в разговор Ирина. - У нас обычно хорошую скидку предлагают только на устаревшие коллекции. На новый топовый товар и прайс соответствующий. Не каждому по карману.

Еще один наш собеседник, Евгений, признается: заскочил за парфюмерией - сегодня у его девушки день рождения, а выбрать подарок заранее не получилось.

- За распродажами вообще не слежу, но сейчас купил духи с 30-процентной скидкой. Так что букет можно будет взять и попышнее, - улыбается молодой человек. - Наверное, скидки - это все же женское дело. У нас, мужчин, так: понравилось - бери. Хотя какие-то мелочи я частенько заказываю на китайском сайте - в основном карты памяти, флешки, чехлы для мобильных. Идут долго, но стоят в несколько раз дешевле, чем в Беларуси. Помню прошлогоднюю распродажу: потратил меньше 20 долларов, а у нас бы покупки обошлись рублей в 100.

Продавцы-"зазывалы", "обаяние цен" и другие уловки маркетинга

По мнению заведующей кафедрой "Маркетинга" БНТУ кандидата экономических наук, доцента Ксении Якушенко, в нашей стране сезон распродаж, в том числе акции, приуроченные к определенной дате, - это своеобразная дань американской моде. В США таким образом избавляются от неликвидного товара, который залежался на полках магазинов. В Беларуси, как правило, это рекламный ход. И здесь важно отличать, действительно ли эти скидки реальны или продавец идет на хитрость.

- Чтобы не обмануться, покупателю следует придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, будет не лишним заглянуть в торговую точку, изучить официальный сайт магазина накануне сезона распродаж и прицениться по интересующим позициям. Это даст возможность узнать "обычную" цену товара, - отмечает эксперт. Внимательно сверяйте штрих-коды товара с ценниками. Зачастую из-за сложившегося ажиотажа покупатели переставляют товар, путая скидочные и нескидочные вещи. В итоге на кассе, узнав их реальную цену, махнув рукой, вы покупаете по полной стоимости.

Не обращайте внимание на яркие, зазывающие рекламные плакаты и вывески с указанием процента скидок. Особенно, по словам специалиста, должны вызывать сомнение скидки в 90%, которые в реальности не будут превышать и 10-20%.

- Получение прибыли - важная задача торговой сети, поэтому цены на распродажах не могут быть слишком низкими. Магазины, действительно, быстро учатся друг у друга и начинают применять маркетинговые уловки, чтобы продать товар. Есть продавцы, которые работают честно, но таких немного, - говорит Ксения Валентиновна и тут же рассказывает, как определить их метод: - Например, выкладывают на полки неликвидный товар или тот, который уже не подходит по сезону.

Интернет-магазины зачастую прибегают к иной хитрости: печатают дополнительную информацию об акционном товаре мелким шрифтом ("товар не подлежит возврату" или "особые условия доставки"). В итоге покупка может обойтись еще дороже.

- Продавцы-"зазывалы" отвлекают покупателя от рассматривания ценников и качества товаров, стараются, чтобы покупка была совершена быстрее: они в спешке говорят об условиях скидки, вкладывают товар в руки потребителя. Менталитет белорусов-покупателей срабатывает на этот призыв, и им уже неудобно отказаться от товара, - поясняет Ксения Якушенко. - Есть еще один метод "обаяния цен", или "психологическая цена", который основывается на особенности человеческого мозга читать числа слева направо. Например, цена 99,99 руб. будет выглядеть для потребителя более привлекательной, чем цена 100 рублей, так как покупатель сфокусирует внимание на первом числе и не округлит оставшиеся цифры до ста.

Как считает наша собеседница, научиться отличать действительно выгодные предложения от маркетинговых уловок достаточно просто:

- Из личного опыта могу привести такой пример. В торговых сетях внимательно смотрю на цвет ценника. Часто магазины не снижают цену на товар, а клеят этикетку яркого цвета (желтого или красного). Психологически покупатель воспринимает ее как скидочную и автоматически забирает товар с полки, не вспоминая о его реальной цене.

Нередко, особенно в день глобальных распродаж, продавцы идут на хитрость: накануне искусственно завышают цену на товар, а потом делают на него скидку.

- Таким приемом часто пользуются магазины бытовой техники. Например, предлагают утюг, цена которого 250 руб. Продавец снижает цену до 200 руб., такая скидка составит 20% − она реальная. Если же продавец изначально повысит цену до 300 руб., а потом снизит ее до 200 руб., тогда скидка будет примерно 35%. И нам кажется, что выгода колоссальная. Но на самом деле она искусственная, - уверяет Ксения Якушенко.

Территория честной цены

Каждый месяц главные универмаги Минска устраивают распродажи "непродовольственных товаров". Недоверчивые же покупатели лишний раз задаются вопросом: не манипулируют ли там ценами?

В ГУМе, по словам заместителя начальника отдела организации торговли Натальи Хрипач, выступают за честную цену:

- Не знаю, откуда пришел миф об искусственном завышении цены накануне скидочного дня. В нашем количестве товара, исчисляемом тысячами позиций, это просто невозможно сделать. Мы такое не практикуем. Есть же в конце концов законы ценообразования, которые нами строго соблюдаются.

ГУМ, как и многие другие торговые объекты, не остался в стороне от Дня шопоголика. 11 ноября для всех покупателей здесь объявлена скидка в 33% от цены единицы товара 3 рубля.

- В этот день также проводим более 30 локальных акций. Это скидки на отдельную группу товаров или продукцию определенного производителя. Все заранее обсуждаем с поставщиками и делим с ними эту скидку. Стараемся находить компромиссы, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных покупателей.

Как показывает практика, чем скидка выше, тем покупателей больше, - уточняет Наталья Хрипач. - Отклик от наших партнеров неплохой. Хотелось, чтобы и ключевые отечественные предприятия чаще соглашались идти на такие скидки.

В разгар акций трафик увеличивается в 3-4 раза. В дни тотальных распродаж по традиции больше всего покупателей в текстильном отделе, где по хорошей цене можно купить постельное белье, полотенца, пледы и покрывала, ткани. Не меньший интерес вызывает парфюмерная группа. Многолюдно и в хозяйственном отделе.

Снимаем напряженность, делая ненужные покупки

Психолог Екатерина Павленко считает, что время подобных распродаж для людей - это хорошая возможность сэкономить и приобрести необходимую вещь по приятной стоимости. Торговая же сеть, сбрасывая цену, быстрее распродаст товар и обновит свой ассортимент. Правда, в Беларуси такой принцип почти не работает.

- Распродажи в зарубежных интернет-магазинах не сравнятся с нашими. Там действительно можно поймать отличную скидку и выгодно купить. Люди откладывают товар на месяц вперед, ожидают 11 ноября или "черных пятниц" и хорошо на этом экономят, - отмечает она.

В Беларуси, по словам психолога, механизм работы иной, до нас пока не дошло цивилизованное понятие распродажи. Иногда кажется, что многие магазины просто не понимают, что суть акции не в искусственном завышении цены. Да и зачастую торговля прибегает к разного рода маркетинговым уловкам.

- Реальную скидку в 70% я еще ни разу не встретила. Зато не единожды была свидетелем такой ситуации: девушка долго выбирает платье, которое якобы по скидке. Крутится перед зеркалом, примеряя его. Оно ей очень нравится, да еще и на 30% дешевле - нужно брать! Идет к кассе и слышит: "Вы знаете, а скидка на него только вчера закончилась". Что делает человек, который столько времени потратил на выбор и примерку? Расстраивается, но в силу разных психологических моментов от покупки не отказывается, - рассказывает Екатерина и тут же припоминает второй случай. - На полке представлен большой ассортимент товара, ценники к которому расставлены вразброс: непонятно, что идет по низкой цене. Только на кассе оказывается, что товар этот без скидки. И тогда покупатель думает: его ведь уже пробили, да и 1,5-2 рубля - сумма небольшая, а вдруг подумают, мол, какой я мелочный, гоняюсь за скидками. И покупает!

При этом Екатерина не берется называть белорусов истинными шопоголиками, которые бы охотились за распродажами.

- Шопоголизм никак не связан со скидками. Покупка любого товара по психологическому состоянию очень похожа на сексуальное возбуждение. Люди, пытаясь снять тревогу и напряженность, делают ненужные покупки, чтобы расслабиться, - отмечает она. - Это такой кратковременный эффект, который связан не со скидками, а с внутриличностными проблемами. Я рекомендую в этом разбираться, решать вопросы со специалистом, а не спешить в магазин. Тогда и бюджет будет в целости и сохранности.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-