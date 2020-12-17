Магия цифр: красивые даты для регистрации брака будущие супруги бронируют за год

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пары бронируют красивые даты для регистрации брака за год, сообщила начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина в эфире радиопрограммы "Актуальный микрофон" на "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы чувствуем, что люди верят в магию цифр. В этом году в одну из красивых дат февраля был такой спрос, что мы в свой выходной день вышли на работу и зарегистрировали более 20 пар в торжественной обстановке. Такие даты бронируются заранее, люди их планируют даже на год вперед", - сказала Юлия Кочина.

Очередная красивая дата будет в январе - 21.01.2021. "Мы в октябре выложили график регистрации, и в первый же день дата была забронирована в интернете. И на сегодня свободных мест на эту дату, к сожалению, нет", - отметила начальник Дворца гражданских обрядов.

На сайте Мингорисполкома можно предварительно записаться на регистрацию брака в торжественной обстановке. Заявление подается за три месяца до торжественного дня. "Бывают случаи, когда люди хотят пожениться как можно быстрее. Такое также возможно, потому что не всегда все места у нас расписаны. Мы можем предложить регистрацию на ближайшую дату, но должно пройти минимум три дня с даты подачи заявления", - добавила Юлия Кочина.

В стране действует 147 отделов ЗАГС и один Дворец гражданских обрядов в столице. Законодательство позволяет заключить брак в любом органе загса по выбору молодоженов.

Органы загса Беларуси 18 декабря отпразднуют 103-ю годовщину со дня образования, а Дворец гражданских обрядов в Минске - свой 55-летний юбилей.-0-