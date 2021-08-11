Магистрант БГУ вошел в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 11 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:25 Экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки начнут действовать с 16 августа Экономика
18:16 "Были задействованы десятки медиков". Врач о состоянии Ромы Когодовского Общество
18:06 Организация регистрировала работников в качестве ИП для уклонения от уплаты подоходного налога Регионы
18:03 Штамм йота не приводит к серьезной болезни - эксперт ВОЗ В мире
18:01 Один из выходов станции минского метро "Институт культуры" закроют на ремонт с 12 августа Регионы
17:58 "АМКОДОР" планирует расширить линейку машин для лесопромышленного комплекса Экономика
17:56 Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем главы государства - Пиневич Общество
17:30 Минская милиция запустила чат-бот для обратной связи Технологии
17:27 Очереди на границе немного уменьшились: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 770 фур Общество
17:22 Брестчанин при задержании попытался уничтожить информацию в экстремистских интернет-ресурсах Происшествия
17:14 В Польше после задержания полицией умер 34-летний мужчина В мире
17:07 Посольство Беларуси в Бельгии временно приостановило прием граждан по консульским вопросам Политика
17:00 Магистрант БГУ вошел в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ Общество
16:57 Ассортимент достаточный, цены снижают - КГК мониторит торговлю школьными товарами Общество
16:49 ВОЗ рассчитывает одобрить "Спутник V" к середине сентября В мире
16:48 Как не пропустить у детей COVID-19 и легче ли малыши переносят болезнь – спросили у специалистов Регионы
16:47 Задержан минчанин, наносивший незарегистрированную символику на здания и сооружения Происшествия
16:43 В лесах Пуховичского и Пружанского районов потерялись два пенсионера - их нашли спасатели Происшествия
16:28 К 55-летию Чебурашки выпустят парфюм Калейдоскоп
16:24 ВОЗ объявила о проведении испытаний трех потенциальных препаратов для лечения COVID-19 В мире
16:22 Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске Общество
16:20 Литва играет с огнем в вопросе Тайваня - "Синьхуа" В мире
16:12 КГК Могилевской области ведет мониторинг уборки урожая Регионы
16:04 Участница "Большого разговора": есть уверенность в том, что мы справимся со всеми вызовами Общество
16:02 В Гродненской области следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП Происшествия
16:01 В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники Общество
16:00 Строительство радиологического корпуса в Могилевском онкодиспансере планируют закончить в этом году Регионы
15:56 Белорусские парламентарии встретились с родственниками погибших в войну депутатов Общество
15:44 В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт" Общество
15:42 Народного артиста России Владимира Стеклова выписали из больницы В мире
Все новости
Все новости
Общество
11 августа 2021, 17:00

Магистрант БГУ вошел в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ

Фото bsu.by
Фото bsu.by

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрант юридического факультета БГУ Михаил Горбунов награжден дипломом I степени и нагрудным знаком "Лучший молодой ученый СНГ - 2021" за вклад в развитие науки и образования. Этого статуса он удостоен за исследование "Правовое регулирование цифровизации инвестиций в государствах - членах ЕАЭС". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Научная работа признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей "III Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2021" с присвоением международного кода ISBN.

Научным руководителем магистранта выступила доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ Ольга Куницкая. Ей вручено благодарственное письмо за оказанную поддержку молодым ученым в проекте "Лучший молодой ученый СНГ - 2021".

Участие в международном конкурсе приняли магистранты, аспиранты, докторанты, председатели и активисты студенческих организаций университетов СНГ до 35 лет. Из них в число лучших вошли 25 исследователей из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Основная цель проекта - выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ.

Сборник работ победителей размещен в российской Научной электронной библиотеке elibrary.ru, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движение "Бобек".

Организаторами мероприятия выступили Международная ассоциация молодых ученых и ассоциация "Общенациональное движение "Бобек" (Казахстан).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
СНГ ученые
Новости рубрики Общество
"Были задействованы десятки медиков". Врач о состоянии Ромы Когодовского
Дмитрий Пиневич. Фото из архива Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем главы государства - Пиневич
Фото из архива Очереди на границе немного уменьшились: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 770 фур
Фото из архива Ассортимент достаточный, цены снижают - КГК мониторит торговлю школьными товарами
Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске
Во время "Большого разговора с Президентом" Участница "Большого разговора": есть уверенность в том, что мы справимся со всеми вызовами
Главное
Фото из архива Беларусь в долгу не останется - Лукашенко поручил выработать меры в ответ на очередные санкции Запада
Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
Проект изменений в Конституцию будет доработан и до 1 сентября внесен Президенту - Миклашевич
Коммерческая недвижимость в Minsk World  перспективно, эффективно, надежно!
Топ-новости
Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем главы государства - Пиневич
Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич
Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада - Шпаковский
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот
Ассортимент достаточный, цены снижают - КГК мониторит торговлю школьными товарами
Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске
На учении с Гродненской погрангруппой отработано уничтожение группы вооруженных нарушителей границы
Посольство Беларуси в Бельгии временно приостановило прием граждан по консульским вопросам
В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт"
Как не пропустить у детей COVID-19 и легче ли малыши переносят болезнь – спросили у специалистов
Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в Беларусь
Минская милиция запустила чат-бот для обратной связи
В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники
Придание ВНС конституционного статуса поможет исключить путь шоковой терапии в будущем - мнение
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.