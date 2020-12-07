Магистрант юрфака БГУ вошел в число лучших молодых ученых 2020 года в СНГ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрант юридического факультета БГУ Александр Афанасьев вошел в число лучших молодых ученых 2020 года в СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Данного статуса он удостоен за исследование "Правовое регулирование коллективных договоров в Беларуси и России: сравнительно-правовой аспект". Работа опубликована в сборнике научных статей "II Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2020" с присвоением международного кода ISBN. Научным руководителем магистранта выступила доцент кафедры гражданского процесса и трудового права юридического факультета БГУ Ольга Курылева", - рассказали в пресс-службе.

Также звание "Лучший молодой ученый 2020 года в СНГ" присвоено преподавателю Полоцкого государственного экономического колледжа Наталье Жигар за исследование рынка бухгалтерского аутсорсинга и студентке Витебской ордена "Знак почета" государственной академии ветеринарной медицины Екатерине Медведевой за изучение темы по укреплению копытцевого рога.

Всего участниками международного проекта стали около 200 магистрантов, аспирантов, докторантов, председателей и активистов студенческих организаций университетов СНГ до 35 лет. Из них в число лучших вошли 27 исследователей из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Сборник работ победителей размещен в российской Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движения "Бобек" (Казахстан). Организаторы проекта - Международная ассоциация студентов и ассоциация "Общенациональное движение "Бобек".-0-