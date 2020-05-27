Магистрантка БГУ признана лучшим молодым ученым 2020 года в СНГ

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрантка факультета международных отношений БГУ Дарья Пономарева признана лучшим молодым ученым 2020 года в СНГ. Ее научная работа "К вопросу о возможности возмещения убытков, причиненных в результате осуществления монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС" признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей "I Международное книжное издание" с присвоением международного кода ISBN. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Дарью Пономареву наградили дипломом первой степени и нагрудным знаком "Молодой ученый - 2020" СНГ за вклад в развитие науки и образования. Научным руководителем магистрантки выступила доцент кафедры международного частного и европейского права ФМО БГУ Наталья Маскаева.
Всего участниками международного проекта "Молодой ученый - 2020" стали около 150 магистрантов, аспирантов, докторантов до 35 лет, а также председателей и активистов студенческих организаций университетов СНГ.
Сборник работ победителей размещен в российской Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движения "Бобек".
Организатором проекта выступили Международная ассоциация студентов и ассоциация "Общенациональное движение "Бобек" (Казахстан).-0-