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Общество
22 января 2020, 14:53

Магистранты из ОАЭ пройдут обучение в Белгосуниверситете

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистранты из Объединенных Арабских Эмиратов пройдут обучение в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Соответствующий документ подписали проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев и руководитель научных проектов Института технологий и инноваций (TII) Фахад аль Яфей. Церемония подписания состоялась во время визита делегации белорусского вуза в Абу-Даби (ОАЭ).

Запуск образовательного проекта планируется в феврале. Профессиональная подготовка магистрантов будет осуществляться на английском языке по одной из специальностей физического факультета БГУ. Также договоренность между вузами предполагает проведение совместных научно-образовательных мероприятий и содействие в написании публикаций.

Кроме того, представители БГУ посетили Университет Халифы. Арабская сторона выразила заинтересованность в организации практики студентов и магистрантов на базе БГУ. Отдельной темой встречи стал опыт производственных предприятий белорусского вуза по коммерциализации научных разработок. По итогам переговоров в ближайшее время будет создана рабочая группа для подготовки проекта документа о научно-образовательном сотрудничестве между вузами.

Университет Халифы основан в 2007 году. В 2017-м значительно расширился в результате слияния с Институтом нефти и Масдарским институтом науки и технологий. В настоящее время обучение здесь ведется по 12 программам бакалавриата, 16 - магистратуры и 2 - докторантуры. Подготовка специалистов осуществляется в области инженерного дела, информационных технологий, химии, геологии нефти. Университет Халифы занимает высокие позиции в международных рейтингах. Также возглавляет рейтинг Times Higher Education среди университетов ОАЭ и входит в топ-200 лучших вузов мира по направлению инженерное дело и технологии.-0-

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