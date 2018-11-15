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"Маяк Минска": еще три дома готовы встретить новоселов

Общество 15.11.2018 | 08:56
Бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" обретает все более завершенный вид
Бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" обретает все более завершенный вид

С каждым днем бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска", который возводится в столице компанией "Дана Холдингс", обретает все более завершенный вид. Еще чуть-чуть - и первая в городе улица, которая изначально проектировалась и строилась пешеходной, заполнится гуляющими с детьми мамами, влюбленными парочками, никуда не спешащими пенсионерами. Недавно к этой реальности крупнейший в стране застройщик сделал еще один уверенный шаг - на осмотр своих квартир были приглашены жильцы сразу трех домов на новой улице!

Недавно на осмотр своих квартир были приглашены жильцы сразу трех домов на новой улице
Недавно на осмотр своих квартир были приглашены жильцы сразу трех домов на новой улице

Комплекс "Маяк Минска" - знаковый объект на карте столицы. Спроектированный по принципу "город в городе", он предполагает наличие всей необходимой инфраструктуры для удобного и комфортного здесь проживания. Возможно, одна из сильнейших "фишек" комплекса - идеальное месторасположение - вдоль главного проспекта, у станции метро "Восток". МКАД - в минуте езды, до Национального аэропорта - пятнадцать минут. А как величественно с бульвара Пикассо смотрится Национальная библиотека сквозь огромную стильную арку, которая венчает эту пешеходную улицу!

Одна из сильнейших "фишек" комплекса "Маяк Минска" – месторасположение: вдоль главного проспекта, у станции метро "Восток", рядом с Национальной библиотекой
Одна из сильнейших "фишек" комплекса "Маяк Минска" – месторасположение: вдоль главного проспекта, у станции метро "Восток", рядом с Национальной библиотекой

К слову, здесь будет уместно отметить, что комплекс из четырех жилых зданий оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости, который обращен в сторону Национальной библиотеки и обрамляет бульвар Пикассо с западной стороны, построен компанией "Дана Холдингс" полностью на собственные средства. Застройщик решил самостоятельно завершить "парадную" часть комплекса "Маяк Минска", а к продаже предложить уже полностью готовые жилые и коммерческие помещения, которые будущим покупателям ждать не придется: приобрел - и тут же вселяйся. Кстати, продажи здесь стартуют уже в ближайшее время!

Здания оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости завершают "парадную" часть комплекса "Маяк Минска". Продажи здесь стартуют уже скоро!
Здания оригинальной архитектуры с высокой аркой, стилобатом и двухэтажными помещениями коммерческой недвижимости завершают "парадную" часть комплекса "Маяк Минска". Продажи здесь стартуют уже скоро!

Обязательный атрибут современного жилого комплекса - весь спектр инфраструктурных объектов. В "Маяке Минска" есть огромная школа, несколько детских садов, множество помещений коммерческой недвижимости для открытия магазинов, кафе, студий, салонов, детских студий. Любителям спорта - современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Для автомобилистов - огромный паркинг и просторные открытые автостоянки.

В "Маяке Минска" есть весь спектр инфраструктурных объектов: школа, детские сады, магазины, кафе, спортивный комплекс, паркинг и автостоянки…
В "Маяке Минска" есть весь спектр инфраструктурных объектов: школа, детские сады, магазины, кафе, спортивный комплекс, паркинг и автостоянки…

Город в городе - это не только среда проживания, но и бизнес-площадка, где люди трудятся и зарабатывают деньги для счастливого будущего своих семей. В комплекс входит бизнес-центр Dana Center - 11-этажное офисное здание класса "А". Премиальный бизнес-центр площадью в 26 тыс. кв.м - идеальное место для ведения самого успешного бизнеса. Он включает в себя подземный паркинг, бизнес-апартаменты, ресторан, кафе, банк - и является неотъемлемой частью всего многофункционального комплекса "Маяк Минска".

В состав многофункционального комплекса "Маяк Минска" входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения самого успешного бизнеса
В состав многофункционального комплекса "Маяк Минска" входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения самого успешного бизнеса

А хорошо поработав, можно и отлично отдохнуть! Все необходимое для семейного отдыха предлагает самый большой в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall с огромным количеством бутиков, магазинов, ресторанов и просторным гипермаркетом. Отметим, что оператору удалось привлечь сюда мировые бренды, которые ранее просто не были представлены в Беларуси. Так что можно только представить себе, как приятно сюда заглянуть, особенно представительницам лучшей половины человечества, и самозабвенно посвятить себя шопингу.

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений
Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

Впрочем, "Маяк Минска" - не только революционные решения в области планировки района, но и совершенно новый подход к архитектуре, инженерному обеспечению, планировке зданий. Жить здесь должно быть не только уютно, но и красиво! Город как среда обитания должен приносить эстетическое удовольствие своим жителям, считает "Дана Холдингс" и воплощает этот принцип в своих зданиях.

Словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение - все необходимое для удобной и счастливой жизни рядом!
Словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение - все необходимое для удобной и счастливой жизни рядом!

Три новых дома 18А, 18Б и 18В, владельцев квартир в которых пригласили сегодня осмотреть свои апартаменты, продолжают прекрасную традицию и носят, кроме официального адреса на фасаде, имена великих художников всего мира. Айвазовский, Пая Йованович и Тинторетто - не просто известные всем мастера, а знаковые для мировой культуры личности. И гостей этих домов буквально с порога встречает яркое напоминание о творчестве художников - в просторном лобби каждого из домов размещена огромная репродукция одной из картин руки того мастера, в честь которого назван дом.

Три новых дома, кроме официального адреса на фасаде, носят имена таких великих художников, как Айвазовский, Пая Йованович и Тинторетто, а в их светлых и просторных лобби размещены репродукции этих мастеров
Три новых дома, кроме официального адреса на фасаде, носят имена таких великих художников, как Айвазовский, Пая Йованович и Тинторетто, а в их светлых и просторных лобби размещены репродукции этих мастеров

Лобби вообще отдельная песня домов, которые возводит "Дана Холдингс". Здесь есть и место для консьержа, и диван, на котором можно отдохнуть или подождать курьера, встретить гостя, и санитарное помещение, где мамам можно перепеленать ребенка, не поднимаясь на этаж. Бывали в хороших гостиницах? Здесь чувствуешь себя как на ресепшене престижного отеля: тебя встречают, приветствуют, тебе рады и готовы помочь в любую секунду. Примерно такой же импульс получают жильцы и гости этих удивительных домов, ступая в светлое лобби.

А дальше - скоростные бесшумные лифты, которые вмиг унесут на нужный тебе этаж!

Скоростные бесшумные лифты вмиг унесут на нужный этаж!
Скоростные бесшумные лифты вмиг унесут на нужный этаж!

В "Дана Холдингс" не терпят скучного однообразия, поэтому все три дома переменной этажности. А и В - по двадцать этажей, а у дома Б - 11, но два подъезда. Итого - 374 новенькие квартиры! Открытые планировки, большие окна и балконы позволяют владельцам создать внутри именно то пространство, о котором они мечтали, и акцентировать внимание на тех аспектах, которые хочется подчеркнуть. Не удивительно, что новые хозяева этих апартаментов, переступая порог своей квартиры, не могли сдержать радостных эмоций. Здесь действительно есть чему порадоваться!

В числе таких счастливых новоселов – семья Мкртчян. Глава семьи Сурен Мкртчян родом из Армении, но уже давно живет в Беларуси и занимается в Минске ремонтом бытовой техники. Все это время семья снимала в столице жилье, а теперь впервые приобрела свое собственное. На знакомство с квартирой Сурен пришел вместе с сыном – и остался доволен!

Сурен Мкртчян вместе с сыном: "Будем жить в этой квартире семьей, а там посмотрим, может быть, и еще одну приобретем"
Сурен Мкртчян вместе с сыном: "Будем жить в этой квартире семьей, а там посмотрим, может быть, и еще одну приобретем"

- Мы счастливы! Нам очень нравится месторасположение дома, и то, что тут есть все – это как город в городе. Отличное место – фактически, центр города, рядом и метро, и магазины, и детские сады, и школа… Все близко, не надо на машине куда-то ехать, вышел, прошел пешком, и все. И очень быстро дом построили, красиво, пунктуально, как для себя. Планировка нам тоже очень нравится! – делится впечатлениями Сурен Мкртчян. – Привлекли и выгодные условия приобретения. Мы покупали за собственные деньги, выбрали вариант небольшой рассрочки, на год, хотя была возможность и на более долгий срок. Будем жить в этой квартире семьей, а там посмотрим, может быть, и еще одну приобретем. Сейчас цены на недвижимость особенно выгодные, самое время покупать, не всегда так будет.

Счастливым оказалось первое знакомство с новой квартирой и у Елены Финкиной, сотрудника столичного агентства недвижимости, которой не терпится скорее сделать ремонт и заселиться сюда вместе с дочкой. Сбылась их заветная мечта!

Елена Финкина: "Сбылась моя мечта, я очень давно хотела иметь жилье именно здесь"
Елена Финкина: "Сбылась моя мечта, я очень давно хотела иметь жилье именно здесь"

- Я очень давно мечтала иметь жилье именно здесь. Раньше это не представлялось возможным из-за цен, которые были достаточно высокими. Но как-то, просто гуляя с ребенком здесь по набережной, мы зашли в отдел продаж, это было спонтанное решение, нам попался прекрасный специалист, которая подобрала для нас объект. И буквально через несколько дней мы уже подписали договор, даже не имея на руках каких-либо наличных денег, у меня была только квартира в "хрущевке". За месяц мы продали ее, сделали оплату, и сейчас обладатели новой квартиры! – описывает свой путь к мечте Елена.

Как и многих других новоселов многофункционального комплекса "Маяк Минска", ее привлекли в первую очередь отличное расположение жилья и современные европейские стандарты, по которым оно построено.

- Во-первых, здесь есть метро, а оно никогда не бывает лишним, а также зеленая зона, ее так много, это так здорово, когда ты можешь просто вечером выйти погулять, и при этом ты фактически в центре города. Во-вторых, нравится окружение, дома новые, красивые. Рядом торговый центр, который тоже решает многие вопросы - можно и покушать, и развеяться, и сделать покупки. Жить здесь мы будем с дочкой, и я знаю, она будет безумно счастлива, потому что это тоже сторонник погулять, покататься на велосипедах, провести весело время, - рассказывает Елена. – И это не говоря уже о самой квартире, доме, где тебя радует уже подъезд, светло, красиво, остекление в пол. Ну а свободная планировка квартиры позволит нам оформить все, как душа пожелает!

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" все ближе подходит к тому торжественному моменту, который на языке профессионалов строительства звучит как "объект сдан в эксплуатацию". И… не срывает удовлетворения набранным темпом работ. Как подчеркнул заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский, компания приложит все усилия, чтобы к моменту заселения вся необходимая инфраструктура была готова, а жильцы могли сполна насладиться комфортной жизнью в одном из самых современных и красивых районов белорусской столицы.

- При проектировании жилой недвижимости на центральном бульваре Пикассо в составе застройки "Маяк Минска" были использованы самые лучшие решения, привлекались архитекторы из Италии, Англии, Испании. Планировка квартир дает дополнительную возможность реализации смелых дизайнерских решений каждым жильцом в своей квартире, - рассказал Владимир Рафальский. – Особого внимания достойна развитая инфраструктура, включая рестораны, кафе, зоны отдыха, спортивные залы и иные объекты, которые позволят жителям свободно отдохнуть и хорошо провести время, не покидая свой квартал. Тут же находится современная площадка для детей.

Заместитель директора компании "Дана Астра" Владимир Рафальский: "Наши квартиры рассчитаны абсолютно на любого покупателя, с учетом его финансовых возможностей и других пожеланий"
Заместитель директора компании "Дана Астра" Владимир Рафальский: "Наши квартиры рассчитаны абсолютно на любого покупателя, с учетом его финансовых возможностей и других пожеланий"

- Наши квартиры рассчитаны абсолютно на любого покупателя, с учетом его финансовых возможностей и других пожеланий, - подчеркнул заместитель директора компании "Дана Астра". – При этом хочу обратить внимание на комплекс из четырех жилых домов, которым заканчивается бульвар Пикассо. В центре комплекса находится арка, через которую открывается прекрасный вид на Национальную библиотеку, также, если мы пройдем через арку, на бульваре будет расположен красивый мультимедийный фонтан. Дома возводятся за счет собственных средств, чтобы обеспечить оперативное строительство. Планируется ввести их в эксплуатацию в начале следующего года, причем к моменту заселения жильцов будет готова вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

На этом месте репортаж можно было бы и завершить: люди обрели шикарные квартиры в прекрасном месте, район успешно достраивается и можно только порадоваться чужому счастью. Но это была бы не вся полнота картины. Ведь у каждого из нас еще есть шанс стать владельцем жилья в современном комплексе "Маяк Минска"! Загляните на сайт bir.by или в отдел продаж компании "Дана Холдингс". Опытные менеджеры подберут подходящий именно вам вариант и предложат интересные способы его приобретения.

Отметим, что предложение действует не только для тех, кто готов достать с полочки пачки денег для покупки новой квартиры. Ведь вариантов приобретения недвижимости "Дана Холдингс" предлагает множество. Например, застройщик готов предоставить покупателю квартиры беспроцентную рассрочку на два года - без участия банка и сложных условий, только по предъявлению паспорта. Согласитесь, такой вариант выглядит очень заманчиво!

А можно и воспользоваться весьма интересными специальными предложениями на кредиты от банков-партнеров.

Так, БПС-Сбербанк готов предоставить до 90% стоимости квартиры сроком на 15 лет по ставке 12,8%.

Вариант от АСБ Беларусбанк - это до 90% стоимости недвижимости сроком на 20 лет, при этом ставка по кредиту первые 36 месяцев - уникальные 7,49%, а потом - 11,5%.

Купить коммерческую недвижимость в комплексе "Маяк Минска" поможет Белгазпромбанк. Валюта кредита - евро, срок - не более 120 месяцев, а ставка первые три года - 4,99%, а последующем - 7,99% годовых.

Можно купить жилье и в лизинг - в этом поможет АСБ Лизинг. Необходим первоначальный взнос - от 20 до 40% стоимости квартиры. Расчеты в рублях, при этом первый год ставка составит 4%, начиная со второго - 12%, а срок - от 13 до 240 месяцев.

И, конечно же, упомянем о щедрой осени, которую объявила компания "Дана Холдингс" для тех, кто хотел бы приобрести себе просторное жилье. Именно в эти дни проходит совершенно уникальная акция - ограниченное количество трехкомнатных квартир в комплексе "Маяк Минска" выставлено на продажу по специальной цене - минус 200 долларов с каждого квадратного метра! А есть здесь квартиры и просто сказочные - например, с просторными террасами. Или пентхаусы - под самым чистым и светлым минским небом.

Понравились предложения? Звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или отправляйтесь прямиком в отдел продаж компании по адресу: г.Минск, ул.Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Мечты должны исполняться!

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жилье, Минск, недвижимость
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