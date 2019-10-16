"Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 октября 2019
Минск Ясно +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:28 Температурные рекорды побиты 15 октября в Бресте и Гомеле Регионы
10:28 Космические лоты выставят на аукционе в Париже В мире
10:24 Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к парламентским выборам в Беларуси Политика
10:12 Лучшие проекты ярмарки региональных инициатив в Могилевской области получат 72 тыс. евро Регионы
10:09 Около 55 т сена удалось спасти при пожаре хранилища в Вилейском районе Происшествия
10:08 Гомельские таможенники нашли в поезде марихуану Происшествия
09:39 Археологи обнаружили в Египте более 20 запечатанных саркофагов Калейдоскоп
09:35 Дженнифер Энистон завела Instagram и поделилась интересным фото Калейдоскоп
09:30 В Минске девушка украла у случайного знакомого $1,1 тыс. для переезда за границу Происшествия
09:00 Студентам Гродненского государственного медицинского университета вручили "Карточку студента" Общество
09:00 "Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса Общество
08:58 Более Br750 тыс. вложили в строительство социально-педагогического центра в Ивановском районе Регионы
08:44 Представители деловых кругов из 19 стран обсудят в Гомеле внешнеэкономическую деятельность Регионы
08:32 "Белавиа" проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети Общество
08:15 Юные спасатели-пожарные и ветераны станцуют на осеннем балу в Витебске Регионы
08:00 Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 74 В мире
07:53 Комбайн горел в поле в Докшицком районе Происшествия
07:50 Расширенная зона безвиза в Брестской и Гродненской областях откроется для посещения 10 ноября Общество
07:29 Бизнес-лидерству в цифровой экономике обучат школьников Гомеля на каникулах Регионы
07:16 Хоккеисты "Юности" вышли в плей-офф ЛЧ после победы швейцарской "Лозанны" над "Оцеларжи Тршинец" Спорт
07:05 Онлайн-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта Регионы
07:00 Картина дня: кадровые решения Президента, прогноз по инфляции и защитные экраны в метро Общество
00:55 В Италии впервые в мире провели операцию по пересадке позвонков В мире
00:30 Футболисты сборной Испании сыграли вничью со шведами и оформили путевку на ЧЕ-2020 Спорт
15.10.19
15.10.19 23:59 ФОТОФАКТ: Сбор клюквы проходит в Брестской области Регионы
15.10.19 23:29 В Нидерландах семья жила в подвале 9 лет В мире
15.10.19 23:01 Юниорская сборная Беларуси по футболу победила Андорру в первом квалификационном раунде Евро-2020 Спорт
15.10.19 22:22 В Эфиопии жертвами оползня стали 22 человека В мире
15.10.19 21:54 Хоккеисты "Юности" отыгрались со счета 0:2, но все же уступили по буллитам "Пеликанс" в домашнем матче ЛЧ Спорт
Все новости
Все новости
Общество
16 октября 2019, 09:00

"Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса

Предприниматели с опытом хорошо знают, какое большое количество факторов влияет на успешность бизнеса. Но все согласятся с тем, что одно из главнейших условий для этого – выбор места. Тебя заметят, к тебе придет клиент – будет и успех. А где искать такие места? Конечно, в самых популярных и красивых уголках города! Таких, как многофункциональный комплекс "Маяк Минска", строительство которого завершается в белорусской столице.

Этот район хорошо известен минчанам и гостям столицы. Красавец-комплекс привлекает не только современный архитектурой и комфортными жилыми домами, но и богатой инфраструктурой, в которой есть все – и транспортное обеспечение, и детские сады, и прекрасная школа, и многочисленные объекты торговли и сервиса.

Именно здесь в Минске появились новые достопримечательности – самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл", бизнес-центр класса "А" Dana Center, красивейшая пешеходная улица столицы бульвар Пикассо с арт-объектами и, конечно же, мультимедийный фонтан "Дана Танец". В общем, место для развития собственного бизнеса просто замечательное.

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Красивейшая пешеходная улица Минска – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица Минска – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Именно здесь, в уже обжитом и популярном комплексе "Маяк Минска" крупнейший застройщик страны компания "Дана Холдингз" предлагает желающим приобрести новенькую коммерческую недвижимость.

Речь идет об ансамбле из четырех красивых зданий в средиземноморском стиле, которые парадными фасадами выходят на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы. Они образуют знаменитую огромную арку, которая венчает бульвар Пикассо.

Слева направо, если смотреть от Национальной библиотеки, дома называются "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи" - в честь выдающихся художников Беларуси, Сербии, Италии.

Слева направо, если смотреть от Национальной библиотеки, дома называются "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи"
Слева направо, если смотреть от Национальной библиотеки, дома называются "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи"

Дизайнерские лобби – отличительная черта зданий "Дана Холдингз"
Дизайнерские лобби – отличительная черта зданий "Дана Холдингз"

В них предлагается, возможно, самая соблазнительная коммерческая недвижимость в городе! Представляете, какой популярностью у горожан будут пользоваться открытые здесь, например, кафе или салон красоты с видом на алмаз Национальной библиотеки?

У горожан будут пользоваться популярностью кафе или салон красоты с видом на алмаз Национальной библиотеки
У горожан будут пользоваться популярностью кафе или салон красоты с видом на алмаз Национальной библиотеки

В этих домах, объединенных двухэтажным стилобатом, квартиры начинаются с третьего этажа. А в стилобате – как раз помещения коммерческого назначения.

В стилобате будет размещен двухэтажный торговый комплекс
В стилобате будет размещен двухэтажный торговый комплекс

Здесь будет и торговый центр, и спортивный комплекс со СПА-услугами, и множество других объектов торговли и услуг.

Помещения различной площади и функциональности, так что каждый сможет выбрать себе необходимое ему пространство.

В коммерческих помещениях комплекса "Маяк Минска" разместить можно все, что угодно – от офиса до магазина
В коммерческих помещениях комплекса "Маяк Минска" разместить можно все, что угодно – от офиса до магазина

При этом необходимо понимать, что коммерческая недвижимость в таком месте – это не обязательно собственный бизнес. Само наличие такой собственности может стать важным источником дохода. Так, управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков отмечает, что при достаточно стабильной экономике и неплохих макроэкономических показателях, которыми уже более двух лет удивляет экономика Беларуси, люди все чаще задумываются о доходности инвестиций.

Денис Четвериков
Денис Четвериков

– Традиционно для целей накопления и получения прибыли рассматриваются валютные вклады в банки. Однако в текущих условиях максимально безопасные вклады в валюте предлагают доход более чем скромный: около 3% годовых, что является малопривлекательным предложением для населения. При этом Нацбанк отмечает отток валютных депозитов, что закономерно в этой ситуации, – объясняет Денис Четвериков.

По его словам, альтернативой могут служить инвестиции в недвижимость, причем как для крупных, так и для мелких инвесторов. И особенно выгодой может оказаться именно покупка коммерческих помещений.

– При инвестициях в коммерческую недвижимость формата street retail в зависимости от местоположения конкретного помещения и его качеств, ремонта и прочих параметров, годовая доходность в среднем достигает 9-15%. Это от трех до пять раз выше доходности банковских депозитов. Как правило, речь при этом идет о покупке и сдаче таких помещений в аренду. Но более высокая доходность сопряжена и с более высокими рисками: требуются специальные знания, чтобы найти качественное помещение и успешно сдать его в аренду, многое зависит также от арендатора и его стабильной работы в конкретном помещении, – считает Денис Четвериков.

В комплексе "Маяк Минска" риски, о которых говорит эксперт, сведены к минимуму – коммерческие помещения очень высокого качества, а популярность и "проходимость" этого района позволяет как быстро сдать помещение, так и вести здесь бизнес даже тем, кто не обладает большим опытом предпринимательства.

Одной из первых покупательниц в "Микеланджело" стала активная и инициативная бизнесвумен Татьяна Богданович. Присмотревшись, она приобрела сразу четыре коммерческих помещения в этом доме и чувствует, что не прогадала. Да что говорить, она просто мечтала об этой покупке!

Татьяна Богданович
Татьяна Богданович

– Еще когда "Дана Холдингз" только начинала строиться на этом месте, я уже ловила эти помещения. Узнав, что здесь будет продаваться коммерческая недвижимость, пулей полетела в отдел продаж и купила самые лучшие четыре помещения. И сейчас настолько довольна! Я тут же нашла себе арендаторов – и салон красоты по российской франшизе, и один из белорусских банков, и суши-бар. Кто-то из них точно станет счастливым обладателем этого заветного места. Это мой бизнес. И я знаю, что мои инвестиции я передам не только своим детям, но и внукам и правнукам. В силу того, что инвестирую только в отличную коммерческую недвижимость, я и имею возможность обеспечить себе достойный уровень жизни, – отметила Татьяна.

Алексей Невмержицкий и Виктор Авраменко – партнеры и соучредители компании, которая купила франшизу в Санкт-Петербурге и собирается развивать сеть салонов маникюра и педикюра в Беларуси. Молодые люди как раз и стали арендаторами одного из помещений Татьяны с видом на Национальную библиотеку и получили от хозяйки ключи и пожелание успешной работы.

Алексей Невмержицкий и Виктор Авраменко
Алексей Невмержицкий и Виктор Авраменко

– Комплекс "Маяк Минска" для открытия первого салоны мы выбрали осознанно. Это, можно сказать, въезд в белорусскую столицу, отсюда открывается прекрасный вид на Национальную библиотеку, так что пару часов в нашем салоне клиенты смогут провести с удовольствием. Здесь будет студия такого формата, которого в Беларуси еще не было – в относительно небольшом помещении работает 15-20 мастеров. То есть можно в любой момент зайти и без предварительной записи получить ту услугу, которая требуется, – рассказал Алексей.

А Виктор добавил:

– Посмотрите, какой вид, какие огромные арочные окна. Девочки будут любоваться и библиотекой, и фонтаном "Дана Танец" по вечерам… Я уверен, что им понравится. Поэтому надеемся, что уже в декабре запустим проект и откроем наш первый салон!

Таким образом, первые арендаторы уже состроили вполне конкретные бизнес-планы на новом месте и абсолютно уверены в успешности своего дела в столь особенном месте.

Так что не теряйте времени, пока все выставленные на продажу помещения еще не успели разобрать. Тем более, что для финансирования покупки коммерческой недвижимости у "Дана Холдингз" есть очень интересные предложения.

Рассрочка для юридических лиц – это прямая, устанавливаемая непосредственно застройщиком, возможность внесения платы за приобретаемую недвижимость поэтапно равными частями, согласно выбранным срокам.

Кредит для приобретения коммерческой недвижимости – наверное, наиболее востребованный на сегодняшний день инструмент. Ведь ставка по кредиту первые три года составляет всего 4,99% – это лучшее предложение на рынке!

Лизинг на покупку готовой недвижимости – инструмент относительно новый, но набирающий все большую популярность благодаря доступности, а также простоте и прозрачности механизма. Ставка – всего 4%, дешевле – уже бесплатно.

Приобрести коммерческую недвижимость можно также на условиях долевого строительства – договор с застройщиком установит периодичность и размер вносимых платежей, и вместе со сдачей дома собственник получит свое коммерческое помещение для ведения успешного бизнеса.

Вариантов много. Главное – знать, что вложение средств в недвижимость – это инвестиции с самой высокой доходностью и возможность развить собственный успешный бизнес. Не бойтесь принять решение!

Все подробности по условиям покупки квартир или коммерческой недвижимости в комплексе "Маяк Минска" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск недвижимость
Новости рубрики Общество
Студентам Гродненского государственного медицинского университета вручили "Карточку студента"
Фото из архива "Белавиа" проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети
Фото из архива Расширенная зона безвиза в Брестской и Гродненской областях откроется для посещения 10 ноября
Фото из архива Онлайн-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет сегодня в БЕЛТА
Картина дня: кадровые решения Президента, прогноз по инфляции и защитные экраны в метро
Александр Лашин. Фото из архива Беларусь готова перенимать зарубежный опыт по борьбе с коррупцией - Лашин
Главное
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в Беларуси
Беларусь из-за налогового маневра и грязной нефти недополучила в экспорте около $1,5 млрд
Студентам Гродненского государственного медицинского университета вручили "Карточку студента"
Топ-новости
Картина дня: кадровые решения Президента, прогноз по инфляции и защитные экраны в метро
Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта
"Белавиа" проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети
"Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса
ФОТОФАКТ: Сбор клюквы проходит в Брестской области
Онлайн-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет сегодня в БЕЛТА
МИД: переговоры по присоединению Беларуси к ВТО идут по плану, в октябре будут консультации с США
Расширенная зона безвиза в Брестской и Гродненской областях откроется для посещения 10 ноября
Румас: ситуация с экспортом непростая и не может устраивать
Посольство Беларуси предостерегает от посещения мест массового скопления людей в Барселоне
Выпускница витебского колледжа стала лауреатом международной архитектурной премии
Национальный конкурс "Лістапада-2019" пройдет 5-7 ноября
Зимнее дизтопливо начинает поступать на заправки
Линевич внедряет новую практику проведения прямых телефонных линий
Онлайн-конференция о запуске портала "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет в БЕЛТА 17 октября
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.