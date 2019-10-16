"Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса

Предприниматели с опытом хорошо знают, какое большое количество факторов влияет на успешность бизнеса. Но все согласятся с тем, что одно из главнейших условий для этого – выбор места. Тебя заметят, к тебе придет клиент – будет и успех. А где искать такие места? Конечно, в самых популярных и красивых уголках города! Таких, как многофункциональный комплекс "Маяк Минска", строительство которого завершается в белорусской столице.

Этот район хорошо известен минчанам и гостям столицы. Красавец-комплекс привлекает не только современный архитектурой и комфортными жилыми домами, но и богатой инфраструктурой, в которой есть все – и транспортное обеспечение, и детские сады, и прекрасная школа, и многочисленные объекты торговли и сервиса.

Именно здесь в Минске появились новые достопримечательности – самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Дана Молл", бизнес-центр класса "А" Dana Center, красивейшая пешеходная улица столицы бульвар Пикассо с арт-объектами и, конечно же, мультимедийный фонтан "Дана Танец". В общем, место для развития собственного бизнеса просто замечательное.

Бизнес-центр Dana Center

Красивейшая пешеходная улица Минска – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Именно здесь, в уже обжитом и популярном комплексе "Маяк Минска" крупнейший застройщик страны компания "Дана Холдингз" предлагает желающим приобрести новенькую коммерческую недвижимость.

Речь идет об ансамбле из четырех красивых зданий в средиземноморском стиле, которые парадными фасадами выходят на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы. Они образуют знаменитую огромную арку, которая венчает бульвар Пикассо.

Слева направо, если смотреть от Национальной библиотеки, дома называются "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи" - в честь выдающихся художников Беларуси, Сербии, Италии.

Слева направо, если смотреть от Национальной библиотеки, дома называются "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи"

Дизайнерские лобби – отличительная черта зданий "Дана Холдингз"

В них предлагается, возможно, самая соблазнительная коммерческая недвижимость в городе! Представляете, какой популярностью у горожан будут пользоваться открытые здесь, например, кафе или салон красоты с видом на алмаз Национальной библиотеки?

У горожан будут пользоваться популярностью кафе или салон красоты с видом на алмаз Национальной библиотеки

В этих домах, объединенных двухэтажным стилобатом, квартиры начинаются с третьего этажа. А в стилобате – как раз помещения коммерческого назначения.

В стилобате будет размещен двухэтажный торговый комплекс

Здесь будет и торговый центр, и спортивный комплекс со СПА-услугами, и множество других объектов торговли и услуг.

Помещения различной площади и функциональности, так что каждый сможет выбрать себе необходимое ему пространство.

В коммерческих помещениях комплекса "Маяк Минска" разместить можно все, что угодно – от офиса до магазина

При этом необходимо понимать, что коммерческая недвижимость в таком месте – это не обязательно собственный бизнес. Само наличие такой собственности может стать важным источником дохода. Так, управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков отмечает, что при достаточно стабильной экономике и неплохих макроэкономических показателях, которыми уже более двух лет удивляет экономика Беларуси, люди все чаще задумываются о доходности инвестиций.

Денис Четвериков

– Традиционно для целей накопления и получения прибыли рассматриваются валютные вклады в банки. Однако в текущих условиях максимально безопасные вклады в валюте предлагают доход более чем скромный: около 3% годовых, что является малопривлекательным предложением для населения. При этом Нацбанк отмечает отток валютных депозитов, что закономерно в этой ситуации, – объясняет Денис Четвериков.

По его словам, альтернативой могут служить инвестиции в недвижимость, причем как для крупных, так и для мелких инвесторов. И особенно выгодой может оказаться именно покупка коммерческих помещений.

– При инвестициях в коммерческую недвижимость формата street retail в зависимости от местоположения конкретного помещения и его качеств, ремонта и прочих параметров, годовая доходность в среднем достигает 9-15%. Это от трех до пять раз выше доходности банковских депозитов. Как правило, речь при этом идет о покупке и сдаче таких помещений в аренду. Но более высокая доходность сопряжена и с более высокими рисками: требуются специальные знания, чтобы найти качественное помещение и успешно сдать его в аренду, многое зависит также от арендатора и его стабильной работы в конкретном помещении, – считает Денис Четвериков.

В комплексе "Маяк Минска" риски, о которых говорит эксперт, сведены к минимуму – коммерческие помещения очень высокого качества, а популярность и "проходимость" этого района позволяет как быстро сдать помещение, так и вести здесь бизнес даже тем, кто не обладает большим опытом предпринимательства.

Одной из первых покупательниц в "Микеланджело" стала активная и инициативная бизнесвумен Татьяна Богданович. Присмотревшись, она приобрела сразу четыре коммерческих помещения в этом доме и чувствует, что не прогадала. Да что говорить, она просто мечтала об этой покупке!

Татьяна Богданович

– Еще когда "Дана Холдингз" только начинала строиться на этом месте, я уже ловила эти помещения. Узнав, что здесь будет продаваться коммерческая недвижимость, пулей полетела в отдел продаж и купила самые лучшие четыре помещения. И сейчас настолько довольна! Я тут же нашла себе арендаторов – и салон красоты по российской франшизе, и один из белорусских банков, и суши-бар. Кто-то из них точно станет счастливым обладателем этого заветного места. Это мой бизнес. И я знаю, что мои инвестиции я передам не только своим детям, но и внукам и правнукам. В силу того, что инвестирую только в отличную коммерческую недвижимость, я и имею возможность обеспечить себе достойный уровень жизни, – отметила Татьяна.

Алексей Невмержицкий и Виктор Авраменко – партнеры и соучредители компании, которая купила франшизу в Санкт-Петербурге и собирается развивать сеть салонов маникюра и педикюра в Беларуси. Молодые люди как раз и стали арендаторами одного из помещений Татьяны с видом на Национальную библиотеку и получили от хозяйки ключи и пожелание успешной работы.

Алексей Невмержицкий и Виктор Авраменко

– Комплекс "Маяк Минска" для открытия первого салоны мы выбрали осознанно. Это, можно сказать, въезд в белорусскую столицу, отсюда открывается прекрасный вид на Национальную библиотеку, так что пару часов в нашем салоне клиенты смогут провести с удовольствием. Здесь будет студия такого формата, которого в Беларуси еще не было – в относительно небольшом помещении работает 15-20 мастеров. То есть можно в любой момент зайти и без предварительной записи получить ту услугу, которая требуется, – рассказал Алексей.

А Виктор добавил:

– Посмотрите, какой вид, какие огромные арочные окна. Девочки будут любоваться и библиотекой, и фонтаном "Дана Танец" по вечерам… Я уверен, что им понравится. Поэтому надеемся, что уже в декабре запустим проект и откроем наш первый салон!

Таким образом, первые арендаторы уже состроили вполне конкретные бизнес-планы на новом месте и абсолютно уверены в успешности своего дела в столь особенном месте.

Так что не теряйте времени, пока все выставленные на продажу помещения еще не успели разобрать. Тем более, что для финансирования покупки коммерческой недвижимости у "Дана Холдингз" есть очень интересные предложения.

Рассрочка для юридических лиц – это прямая, устанавливаемая непосредственно застройщиком, возможность внесения платы за приобретаемую недвижимость поэтапно равными частями, согласно выбранным срокам.

Кредит для приобретения коммерческой недвижимости – наверное, наиболее востребованный на сегодняшний день инструмент. Ведь ставка по кредиту первые три года составляет всего 4,99% – это лучшее предложение на рынке!

Лизинг на покупку готовой недвижимости – инструмент относительно новый, но набирающий все большую популярность благодаря доступности, а также простоте и прозрачности механизма. Ставка – всего 4%, дешевле – уже бесплатно.

Приобрести коммерческую недвижимость можно также на условиях долевого строительства – договор с застройщиком установит периодичность и размер вносимых платежей, и вместе со сдачей дома собственник получит свое коммерческое помещение для ведения успешного бизнеса.

Вариантов много. Главное – знать, что вложение средств в недвижимость – это инвестиции с самой высокой доходностью и возможность развить собственный успешный бизнес. Не бойтесь принять решение!

Все подробности по условиям покупки квартир или коммерческой недвижимости в комплексе "Маяк Минска" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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