Майонез, спагетти и киндер-сюрприз! Как обычные покупки приносят белорусам крупные призы

Яркими красками победы раскрасилось начало зимы для тысяч покупателей магазинов "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка", которые 3 декабря стали победителями розыгрыша призов 134-го тура игры "Удача в придачу!". А уже 5 декабря в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 чествовали главных счастливчиков, выигравших крупные денежные суммы.

Богаче на 50 000 рублей стала Анна Абраменко, картограф из Минска. Приз в 40 000 рублей выиграла Екатерина Котченко, воспитатель детского сада из деревни Уза, что в Буда-Кошелевском районе. Удача улыбнулась и оператору машинного доения Светлане Сасновской из агрогородка Валевачи Червенского района – она стала обладательницей 30 000 рублей. А 20 000 рублей достались Ирине Чипурко, начальнику административно-хозяйственного отдела из Минска.

Чтобы пользоваться деньгами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

"Сделаем ремонт, и еще на путешествие останется"

История Анны Абраменко, картографа из Минска, подтверждает, что в жизни главное – не сдаваться! Эта дружная семья, в которой трое детей, покупки в магазинах "Евроопт" делает часто и игре "Удача в придачу!" участвует с первых туров. Но максимальный выигрыш был раньше лишь 10 рублей, а в 134-м туре дождались главный приз – 50 000 рублей!

Анна Абраменко из Минска своей победы ждала с первых туров!

– Когда нам позвонили с этой новостью во вторник, первая мысль была: наконец-то! Мы просто прыгали от счастья, потому что выигрыша ждали всей семьей, – со смехом признается победительница. – Это очень большие деньги! Кстати, любимое число у нас теперь "семь" – именно такой была последняя цифра нашего выигрышного кода!

В "Евроопт" вся семья заглядывает регулярно – нравится и ассортимент, и цены. Вот и собираясь в гости, конечно, заглянули в любимый гипермаркет на Гoшкевича.

Анна Абраменко: "Мы просто прыгали от счастья, потому что выигрыша ждали всей семьей!"

– Купили два киндер-сюрприза, получили два кода, и вот один из них оказался счастливым! – рассказывает Анна Абраменко. – Как распорядимся призом? Младший сын сразу спросил, куда поедем отдыхать. Но впереди Новый год, поэтому первым делом будут подарки. И обязательно надо сделать ремонт хороший в квартире – очень давно собираемся. Нам повезло, Дедушка Мороз очень хороший подарок нам "принес"! Играйте, верьте, и удача к вам придет обязательно!

"Так разволновалась, что пришлось пить успокоительное!"

Воспитатель детского сада Екатерина Котченко из деревни Уза, что в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, тоже играет давно, но на крупный выигрыш надежд не лелеяла: что называется, не про нас такое счастье. И ошиблась – 40 000 рублей на карте СТАТУСбанка в ее руках!

Екатерина Котченко из деревни Уза не ожидала, что майонез окажется таким удачным продуктом!

– В основном на выходных, когда есть свободное время, ездим всей семьей в Гомель и покупаем товары в "Евроопт". В этом туре взяли яблоки и майонез, две пачки, и вот он принес удачу, – делится своей историей победительница. – Честно сказать, выигрыш меня застал врасплох, так разволновалась, что пришлось пить успокоительное!

Что ж, волнения позади, а впереди – большие планы на кругленькую сумму!

– Мечты о машине были, так что, может быть, осуществятся в ближайшем будущем. Только надо сдать на права. И уже давно планирую ремонт – наверное, начну с этого!

"Думала, разве такое бывает? Оказывается – да!"

Фортуна непредсказуема – кто-то ждет встречи с ней годами, а кто-то сталкивается, не успев толком назначить свидание! Именно так приключилось со Светланой Сасновской, которая работает оператором машинного доения в агрогородке Валевачи, что в Червенском районе Минской области. В 134-м туре она выиграла 30 000 рублей!

Светлана Сасновской из агрогородка Валевачи присоединилась к игре всего пару недель назад – и сразу 30 000 рублей!

– Карточка "Евроопта" у меня была давно, а тут пошла, зарегистрировалась в игре, буквально две недели назад это было. Игровые коды шли, шли… И тут такая новость! Как раз на работе была, доила Белку, поэтому трубку не снимала… – вспоминает удачливая покупательница. – А тут заведующая заходит и объявляет: "Света наша выиграла тридцать тысяч!". Все в шоке, я сама в шоке: "Не может быть, неужели все-таки есть удача?!"

Счастливыми товарами для Светланы Сасновской стали обычные спагетти, которые она купила в магазине "Евроопт" в своем агрогородке. Выигранная сумма поможет реализовать немало планов!

– Сын строится, ему надо помочь. И у себя в квартире ремонт закончить. Потолки навесные сделаем во всех комнатах! А путешествия… Мне в Беларуси больше нравится, отлично отдохнула в нашем профсоюзном санатории, – смеется Светлана Сасновская. – Я даже не ожидала, что когда-то выиграю! Думала, разве такое бывает? А тут на тебе – бывает все-таки!

"После новости о выигрыше 20 000 рублей даже в "пробке" стояла счастливая!"

Минчанка Ирина Чипурко, начальник административно-хозяйственного отдела одной из организаций, не может нарадоваться выигрышу 20 000 рублей. Накануне она как раз думала, где взять деньги на дорогостоящие медицинские процедуры – и тут такая удача!

Свой выигрыш Ирина Чипурко из Минска потратит на красоту и здоровье!

– Как только началась эта игра, сразу зарегистрировалась, один раз в самом начале выиграла 5 рублей, и на этом все. Но участвовать продолжала, хотя муж был настроен очень скептично! А тут во вторник ехала с работы, машина не заводилась, ей уже 20 лет, я даже злиться начала, и тут мне звонят – 20 тысяч ваши! После такой новости даже в "пробке" стояла счастливая, не нервничала, не боялась, что машина заглохнет! – смеется победительница.

В "Евроопт" Ирина Чипурко обычно заходит по пятницам.

– У меня пожилой папа в деревне, так что когда еду к нему на выходных, обязательно закупаюсь. И всегда беру не один, а несколько "товаров удачи". Выбираю то, что надо. По три, по четыре игровых кода получается. После выигрыша дочка сказала: "Мама, это ты такой человек хороший, всем добро делаешь, поэтому тебе так повезло". Приятно это слышать, конечно. Признаюсь – я счастлива!

Призы нового тура разыграют уже 17 декабря! Не забывайте про "товары удачи"!

Выиграть большие деньги может каждый! Ведь игра "Удача в придачу!" продолжается, и победителей 135-го тура ждут тысячи денежных призов, включая крупные суммы по 20 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей и 50 000 рублей!

Следующий розыгрыш уже 17 декабря – не забудьте про "товары удачи"!

Участвовать в розыгрыше призов будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка", получившие игровые коды за свои покупки с 2 по 15 декабря.

Победителей 135-го тура определят 17 декабря в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрыша – в 18:20.

Настраивайтесь на волну везения и не забудьте про "товары удачи"!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 134". Срок проведения: 18.11.2019 г. — 06.02.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3672 от 01.11.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 135". Срок проведения: 02.12.2019 г. - 20.02.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3678 от 13.11.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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