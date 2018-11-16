МАК рассчитывает на развитие сотрудничества с силовыми структурами

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выступает за необходимость развития и укрепления сотрудничества с силовыми структурами, заинтересованными ведомствами и организациями в целях обеспечения противодействия террористической угрозе объектам авиационной инфраструктуры. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном аэропорту Минск.

Накануне в учебном центре по авиационной безопасности ИКАО Национального аэропорта прошло заседание координационного совета при МАК по авиационной безопасности государств - участников межправительственного соглашения о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. В нем приняли участие председатель Координационного совета по авиабезопасности СНГ Александр Белых, представители МАК, Антитеррористического центра СНГ, Росфинмониторинга, представители в области авиационной безопасности Департамента по авиации Беларуси, Национального аэропорта Минск, авиакомпании "Белавиа", ГП "Белаэронавигация", ГНС "Туркменховаеллары" (Туркменистан), представители МВД, КГБ и Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, представитель Азербайджана в области авиационной безопасности, главный редактор журнала "Авиасоюз".

Во время заседания одобрена дорожная карта в области авиационной безопасности для Европейского и Североатлантического регионов по реализации Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО.

"Стороны признали необходимость развития и укрепления сотрудничества с силовыми структурами, заинтересованными ведомствами и организациями в целях обеспечения противодействия террористической угрозе объектам авиационной инфраструктуры, а также сошлись во мнении, что в целях выявления и предупреждения актов незаконного вмешательства следует активно и комплексно рассматривать факторы риска в сфере обеспечения безопасности международного воздушного транспорта. Особое внимание при этом следует уделять своевременному реагированию на угрозы и обеспечению безопасного функционирования международных воздушных перевозок", - отметили в аэропорту.

Участники заседания согласились содействовать скоординированным ответным действиям на угрозы и инциденты и прилагать все усилия к повышению эффективности функционирования международного воздушного транспорта с помощью мер, основанных на учете риска, соответствующих и соразмерных степени угрозы. Также будет организовано взаимное информирование об инцидентах, фактах и попытках нарушения порядка прохождения досмотра, изъятия запрещенных к перевозке воздушным транспортом, принимаемых мерах, что позволит изучать и обмениваться опытом служб авиационной безопасности и будет способствовать повышению уровня обеспечения авиационной безопасности в международных аэропортах СНГ.

"Во время заседания совета также обсуждены вопросы противодействия финансированию перемещения иностранных террористов-боевиков, прошли конструктивные дискуссии, участники обменялись опытом реализации задач на региональном и государственном уровнях, рассмотрели прогресс, достигнутый в области укрепления авиационной безопасности, уделив особое внимание противодействию новым вызовам и угрозам в сфере защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, перспективам расширения сотрудничества этой области", - резюмировали в Национальном аэропорту.

Межгосударственный авиационный комитет учрежден в декабре 1991 года на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в целях сохранения единых авиационных правил, норм летной годности, единой системы сертификации авиационной техники и ее производства, международных категорированных аэродромов и их оборудования, независимого расследования авиационных происшествий, координации вопросов развития гражданской авиации и гармонизации национальных программ развития систем организации воздушного движения. В МАК входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.-0-