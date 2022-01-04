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Общество
04 января 2022, 16:04

Макаревич: грантовая система - точка роста молодежных инициатив

Егор Макаревич. Фото из архива
Егор Макаревич. Фото из архива
Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
Гранты Президента будут предоставлять и в сфере молодежной политики
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грантовая система - точка роста молодежных инициатив. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич.

"Грантовая система - это инициатива, которая была озвучена в 2020 году. Она была поддержана председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Практически на протяжении года активно разрабатывались механизмы, связанные с реализацией этой идеи. Проведено достаточно большое количество встреч, связанных с реализацией этой инициативы. Очень важно, что как только она была озвучена на уровне Президента, она сразу была поддержана главой государства", - сказал Егор Макаревич.

По его словам, грантовая система - это точка роста молодежных инициатив. "Потому что мы понимаем, что за всеми грантовыми механизмами всегда стоят люди, которые хотят реализовывать свои инициативы. То есть это возможность в первую очередь молодым талантливым белорусам проявить себя на благо своего государства. И то, что сегодня этот механизм существует, - действительно важно для нашего государства. Я уверен, что он будет и дальше развиваться, - отметил председатель Молодежного парламента. - Мне кажется, что те проекты, которые в рамках грантов мы увидим в ближайшее время, действительно будут достаточно знаковыми. Потому что некоторые из них уже были озвучены. Это проекты, ориентированные в том числе на развитие нашей страны, связанные с патриотическим воспитанием. На мой взгляд, мы даем альтернативу тем зарубежным фондам и некоммерческим организациям, которые когда-то существовали в Беларуси. То есть мы самостоятельно развиваем свое гражданское общество. При этом мы ставим определенные правовые преграды всякого рода внешним игрокам и создаем свои эффективные инструменты".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в ряд указов в сфере молодежной политики: №367 "О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых" от 11 августа 2005 года, №425 "О грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре" от 13 сентября 2013 года и №559 "О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" от 17 декабря 2012 года.

В соответствии с документом расширяются направления использования грантов Президента Беларуси. Наряду со сферами науки, образования, здравоохранения и культуры гранты будут предоставляться в области молодежной политики - всего до 100 грантов (до 20 в каждой сфере - науке, образовании, здравоохранении, культуре, молодежной политике). Также актуализируются составы Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента Беларуси талантливым молодым ученым и Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов Президента Беларуси в науке, образовании, здравоохранении, культуре.-0-

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