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31 марта 2021, 12:39

Макаревич: Конституционная комиссия - сплав опыта и молодости

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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия - сплав опыта и молодости. Такое мнение журналистам высказал председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституционная комиссия - это сплав опыта и молодости, потому что здесь есть и представители молодежи. Конечно, это большое доверие в той части, что голос молодежи представлен в органе, который сегодня формирует изменения в наш основной закон. Это такой взгляд в будущее, потому что Конституция в принципе определяет траекторию развития государства в долгосрочной перспективе. Поэтому действительно очень большая ответственность, но и довольно большой кредит доверия, который будем стараться оправдать реальной работой", - сказал Егор Макаревич.

По его словам, члены Конституционной комиссии активно проводят встречи в регионах, трудовых коллективах. "Мы с точки зрения своей возрастной группы работаем активно с молодежью. Ну и, конечно, хочется сказать, что все те молодые люди, у кого сегодня есть реальные предложения, которые необходимо внести в Конституцию, могут писать нам в социальных сетях. На сайте Молодежного парламента открыта специальная форма - туда тоже можно направлять свои предложения. Мы стараемся делать все максимально открыто", - отметил председатель Молодежного парламента.

Егор Макаревич подчеркнул: от молодежи поступают разные предложения. "К примеру, молодые люди говорят о том, что действующая Конституция Беларуси закрепляет непосредственно права и гарантии молодежи. В то же время об обязанностях там нет ни слова. Конечно, мы должны говорить о неком долге молодежи с точки зрения сохранения государства, сохранения исторической памяти. Поэтому много предложений касалось именно закрепления долга молодежи в Конституции", - добавил он.

Сегодня проходит первое заседание Конституционной комиссии. Утвержден также график ее заседаний. Они будут проходить два раза в месяц.-0-

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