10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси никогда и никому не позволит забрать самое дорогое - свою Родину. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич.

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"Мы сегодня видим, какое идет внешнее воздействие на нашу страну, попытку задавить, задушить в какой-то степени Беларусь, наш суверенитет, независимость. И те действия, которые сегодня предпринимает белорусская власть, логичны. Они ориентированы на то, чтобы в случае чрезвычайной ситуации белорусский народ и страна сохранили себя, свое будущее", - сказал Егор Макаревич.

По его словам, выступления Президента на возложении цветов и венков к монументу Победы и вечером на площади Государственного флага были достаточно программными.

"Потому что Президент еще раз обозначил, что белорусская власть никогда и никому не позволит посягать на наш суверенитет, на главную ценность, которую белорусы добыли. Мы действительно будем защищать свою страну всеми возможными способами, - отметил председатель Молодежного парламента. - В Беларуси уже выросло новое поколение белорусов. Тех людей, для которых наша страна является родиной по рождению. Это новое поколение, которое помнит, как нагло лишили Родины - Советского Союза - наших родителей, никогда и никому не позволит сделать подобное с нашей страной".

Егор Макаревич подчеркнул, очень символично, что Беларусь отмечает в эти дни два важных праздника - День Победы и День государственного герба и государственного флага. "У нашей страны есть свои символы - герб, гимн, флаг. И то, что нам всяким образом пытались навязать иную символику, которая была использована коллаборационистами, - это еще раз показывает гнилое нутро оппонентов белорусской власти. Люди не чураются самых постыдных методов, посягая на то, что добыто ценой гибели каждого третьего белоруса, я имею в виду нашу Великую Победу. И, конечно, важно, что народное единство - это не только посыл этого года, но и прошлого. Потому что мы вспоминаем те митинги в поддержку Президента, когда неравнодушные белорусы объединились, - добавил он. - Сегодня мы увидели, что помимо того, что ты делаешь выбор, нужно быть готовым его отстаивать. И вот это большинство белорусов, которые показали свое единство, свой гражданский настрой, выйдя на площади, отстояв нашего Президента и страну, на мой взгляд, сделали важный шаг в развитии нашего общества и в целом нации. И важный посыл Президента, что никто Беларусь не отдаст. Это то единство, которое мы обрели и его прочувствовали. Ты сегодня ощущаешь, что рядом с тобой есть человек аналогичных с тобой взглядов, ты стоишь с ним плечо к плечу. Единство помогло одержать победу 9 мая 1945-го, и единство помогает сохранить Беларусь в эти непростые времена".-0-