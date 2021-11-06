Макаревич: молодые люди должны быть включены в конструктивный политический процесс

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди должны быть включены в конструктивный политический процесс, заявил сегодня журналистам председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время круглого стола по обсуждению предстоящей конституционной реформы в формате "Беларусь будущего" в рамках лидерской платформы "Команда будущего", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня здесь, в городской ратуше Минска, мы даем старт дискуссионным площадкам "Беларусь будущего" в рамках обсуждения Конституции Республики Беларусь в молодежной среде. Важно, чтобы молодежь нашей страны активно принимала участие в политическом процессе. Молодежный парламент ставит перед собой ключевой задачей именно это. Нам важно, чтобы молодые люди были включены в конструктивный политический процесс, вносили свои предложения по развитию государства. И, конечно, важна конституционная реформа, которая в нашей стране в настоящее время проходит. Работает рабочая группа. Я как член Конституционной комиссии также принимаю участие в этом процессе. И нам важно, чтобы молодежь к этому процессу активно подключалась", - сказал Егор Макаревич.

По его словам, диалог, который сегодня стартовал в Минске, продолжится в регионах страны, пройдет в студенческих аудиториях.

"Нам важно, чтобы молодые люди вносили свои предложения, чтобы они видели будущее своего государства. Конституционная реформа, которая сегодня проходит - это в принципе взгляд в будущее, - отметил председатель Молодежного парламента. - Конституция принимается на достаточно долгий промежуток времени. Поэтому важно, чтобы молодой человек, участвующий в этом процессе, понимал, что те предложения, которые он вносит, смогут определять его жизнь в весьма долгосрочной перспективе. Очень хочется, чтобы молодежь сегодня осознавала важность этого политического процесса, важность конституционной реформы".

Егор Макаревич добавил: по итогам обсуждений все идеи молодежи будут аккумулированы и озвучены. "Во всех дискуссионных площадках, которые будут проходить в регионах, примут участие представители разных поколений. Нам очень важно, чтобы это был диалог поколений. Важно, чтобы молодые люди, предлагая свои идеи, могли получить сиюминутно фидбэк от опытных людей, которые стояли у истоков создания нашего государства. По сути, именно в таком диалоге и рождается преемственность", - подчеркнул он.-0-