Макаревич: нынешние школьники будут развивать страну и должны понимать проект Конституции

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дискуссионную площадку по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию организовали в столичной школе №204 Московского района, сообщает БЕЛТА.

Перед учениками и педагогами выступили декан юридического факультета БГУ Андрей Шидловский и председатель Молодежного парламента при Национальном собрании, член Конституционной комиссии Егор Макаревич.

"Важно, что сегодня юридический факультет БГУ активно вовлечен в разъяснение тех изменений, которые предлагается внести в наш Основной закон",- отметил Андрей Шидловский. По его мнению, изменения Конституции определяют стратегию развития молодого белорусского государства на долгосрочную перспективу.

Как отметил Егор Макаревич, встречи с гражданами проходят во всех регионах и главным в этом процессе является тезис "дойти до каждого". "Мы не обделяем вниманием и тех, кто еще не обладает избирательным правом, как школьная молодежь, но при этом будет развивать наше государство в будущем и поэтому должен осознавать, что предлагается изменить в Конституции", - подчеркнул Егор Макаревич.

Школьников интересовали вопросы развития системы образования, деятельности общественных объединений и организаций.-0-

Фото из личного архива Егора Макаревича