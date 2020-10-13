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Общество
13 октября 2020, 16:55

Макаревич: улица не может диктовать политику государства

Егор Макаревич. Фото из архива
Егор Макаревич. Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улица не может диктовать политику государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич.

"Сегодня мы видим радикализацию протестов, попытки силового сопротивления со стороны протестующих по отношению к представителям органов правопорядка. Безусловно, это ни в коем разе нельзя назвать мирными уличными акциями. Мы видим события, которые произошли ночью в столице - это поджоги, стычки с силовиками, попытки транспортного коллапса в Минске. Все это, безусловно, не останется без внимания со стороны органов правопорядка с привлечением нарушителей к административной или уголовной ответственности. Белорусское законодательство это четко предусматривает", - сказал Егор Макаревич.

По его словам, нередко в авангарде протестных акций стоят молодые люди. "Каждому из них нужно понимать, что за такими действиями стоит конкретная юридическая и правовая ответственность. Наверное, молодым людям не стоит ломать свою жизнь, поддаваясь на непонятного рода призывы определенных Telegram-каналов из-за рубежа. В Беларуси есть все механизмы для решения проблем и реализации любых инициатив. А диалог может быть только в правовом поле. Улица никогда ничего не решала", - отметил председатель Молодежного парламента.

Егор Макаревич подчеркнул, что каждому молодому человеку сегодня необходимо четко сформулировать свою позицию. "Если тот или иной молодой человек хочет каких-либо изменений либо перемен - все это необходимо делать в правовом поле. Ни учреждение образования, ни улица не могут быть местом, где решается будущее страны. Улица не может диктовать политику государства", - заявил он.

Председатель Молодежного парламента напомнил, что во всех областях страны начали работать диалоговые площадки. "К примеру, молодежный парламент проводит череду встреч в регионах по самым актуальным вопросам. Мы объявили сбор инициатив по предложениям к Всебелорусскому народному собранию, по внесению изменений в Конституцию. Поэтому, в стране есть определенные каналы, которыми необходимо пользоваться", - заключил он.-0-

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