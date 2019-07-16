Егор Макаревич: в Стратегии развития молодежной интеграции СГ отражены волнующие молодых людей вопросы

16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. В проекте Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства отражены волнующие молодых людей вопросы, сообщил заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Егор Макаревич на заседании ее Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Егора Макаревича, в процессе подготовки стратегия обсуждалась на более чем двух десятках молодежных парламентских слушаниях в регионах Беларуси и России. "Собран целый блок информации по проблемам, вопросам, которые интересуют молодежь. Все это нашло отражение в проекте стратегии", - рассказал зампред Молодежной палаты.

Проект предусматривает в том числе разработку программы "Молодежь Союзного государства". С этой идеей Молодежная палата Парламентского собрания планирует выступить на профильной сессии VI Форума регионов Беларуси и России.

Стратегия развития молодежной интеграции готова полностью. На этом этапе, считают в Молодежной палате, необходимо подключаться экспертному сообществу, ученым и аналитикам. В дальнейшем она будет направлена на согласование в профильные министерства и ведомства двух стран.

В числе приглашенных на заседание Совета был заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко. Он сказал, что в эти дни в Санкт-Петербурге проходит VI Форум регионов Беларуси и России. "Задачи, которые ставили руководители двух стран и внимание, которое они проявляют к молодежной политике, молодежи, достаточно высоки. Поэтому вся тематика Форума так или иначе посвящена развитию молодежного движения, поддержке талантливых людей в разных направлениях", - подчеркнул он. Виктор Сиренко выразил надежду, что молодежь на сессиях Форума регионов предложит конструктивные идеи, реализация которых пойдет на пользу их сверстникам из обеих стран.

Сегодня на заседании Молодежной палаты также были подведены итоги конкурса по разработке эмблемы Союзного государства. Обсуждены перспективы межрегионального молодежного сотрудничества, участие молодежи в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге 15 июля собрались участники российско-белорусского молодежного форума "Молодежь - за Союзное государство". Сегодня состоялось его торжественное открытие, проходят заседания секций, на которых обсуждаются развитие молодежного движения Союзного государства и межрегиональное молодежное сотрудничество. В центре внимания положительные практики социальной поддержки молодых специалистов и рабочих, а также содействие развитию молодежного предпринимательства на пространстве Союзного государства. По итогам форума молодежь двух стран примет резолюцию.

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует VI Форум регионов Беларуси и России. Основные его мероприятия начинаются 17 июля. На секциях будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсудят стратегическое развитие Союзного государства. Планируется, что кульминацией форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании 18 июля. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству подведет итоги выполнения решений V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства. На форуме, который продлится по 18 июля, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.-0-