Макаревич: внесение изменений в Конституцию - системная и структурированная работа

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений и дополнений в Конституцию - системная и структурированная работа. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич.

"Изменения и дополнения в Основной закон должны вырабатываться не сиюминутно, поэтому эта работа идет так планомерно, шаг за шагом. Сегодня мы находимся уже на стадии сформированной Конституционной комиссии. В ее состав вошли различные представители белорусского общества - социальных групп, возрастов, в том числе представители молодежи. В ближайшее время комиссия выработает механизмы работы по изменению Основного закона. Мы понимаем, что это должна быть системная, структурированная работа", - рассказал Егор Макаревич.

По его словам, главой государства поставлена задача, чтобы это было открытое и гласное обсуждение. "То есть члены комиссии будут работать максимально открыто. Молодежный парламент тоже активно подключится к этой работе. В частности, мы уже начали работу по сбору предложений и участию в площадках по обсуждению изменений в Конституцию", - отметил председатель.

Обсуждения пройдут во всех регионах Беларуси. "Это встречи в коллективах, в том числе с разными представителями белорусской молодежи. Конечно, молодежи близко использование интернет-сервисов, поэтому одну из ключевых ставок будем делать именно на интерактивные сервисы, чтобы абсолютно любой молодой человек посредством, допустим, соцсетей, сайта Молодежного парламента мог написать свое предложение и увидеть предложения, сформированные Конституционной комиссией, которые потом будут активно обсуждаться", - сказал он.

Представителям молодежи почетно войти в состав Конституционной комиссии. "Для молодежи это большое доверие. Конституция как акт, обладающий высшей юридической силой, разрабатывается на десятки лет вперед. И то, что голос молодежи будет услышан при выработке ключевых изменений либо дополнений, при подготовке нового проекта Конституции, безусловно, важно. Это взгляд в будущее белорусского государства", - заключил Егор Макаревич.-0-