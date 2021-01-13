Макаревич: ВНС - это здравая форма народовластия, которая позволяет молодежи быть услышанной

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - это здравая форма народовластия, которая позволяет молодежи быть услышанной. Такое мнение высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"У меня нет никакого ощущения, что это какой-то устаревший формат. Это абсолютно здравая, адекватная форма народовластия, которая позволяет молодежи быть услышанной", - убежден Егор Макаревич.

Он отметил, что Всебелорусское народное собрание уже успело стать традицией суверенной Беларуси. В нем участвуют все категории граждан, и именно они могут действительно определять будущее страны, подчеркнул лидер молодежного парламента. "Поэтому то, что там будет услышан голос молодежи, - это логично", - добавил Егор Макаревич.-0-