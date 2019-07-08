Макарина-Кибак: молодежь Беларуси и России должна продвигать идеи Союзного государства

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и России должна продвигать идеи Союзного государства. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак.

"Одна из главных задач Молодежной палаты при Парламентском собрании Беларуси и России - продвижение Союзного государства. Мне кажется совершенно правильным, что они начали с изучения законодательства. Это очень важно, потому что и в национальное законодательство уже пора вносить какие-то изменения, дополнительно, может быть, принимать какие-то нормативно-правовые акты. Конечно, задачей является и военно-патриотическое воспитание. Они уже проводят восстановление памятников своими силами, наводят порядок, - отметила Людмила Макарина-Кибак. - Наш опыт и их молодое мышление приносят свои плоды. И мне кажется, что за год работы Молодежной палаты мы очень активно рассказали, что такое молодежь Союзного государства, чтобы это дошло до глубинки и каждого молодого человека".

Как подчеркнул председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов, деятельность палаты проводится в тесном сотрудничестве с крупными общественными организациями и объединениями, такими как БРСМ, "Белая Русь". "Мы идем с ними в унисон. Очень важна консолидация всех крупных формирований по выстраиванию четкого интеграционного вектора. Принцип формирования Молодежной палаты в этом и заключался. В нее вошли лучшие представители крупных объединений, работающей молодежи, которые сейчас все эти идеи доносят в свои коллективы. Это и есть тот механизм, когда в едином порыве все мы движемся к важной цели - развитию нашей молодежи и интеграционных процессов".-0-

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