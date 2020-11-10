Макароны без муки и рыбные консервы - белорусские ученые разрабатывают новые продукты

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают продукты для детей, больных фенилкетонурией и целиакией, и внедряют новые технологии переработки рыбы. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор НПЦ Национальной академии наук по продовольствию Зенон Ловкис во время XXVI Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно мы создаем 500-800 новых видов продуктов питания. Это целые линейки молочной, мясной, консервированной продукции. Одна из них предназначена для детей, больных фенилкетонурией и целиакией. Мы для них создали низкобелковые продукты, в которых отсутствуют определенные элементы. В этой линейке 12 позиций. Например, макароны без муки. Они изготавливаются из определенных групп крахмалов. Эти макароны получили высокую оценку комиссии, их успели оценить и дети. Их преимущество - в более низкой цене по сравнению с импортными. Мы уже выпустили на нашем опытном производстве первую тонну продукции. Будем поставлять в торговые сети, а также заказчикам по почте", - рассказал Зенон Ловкис.

Белорусские ученые в этом году завершают внедрение технологий по переработке рыбы. "Раньше в нашей стране не были отработаны режимы стерилизации, соусная композиция. А теперь мы можем гордиться тем, что наша консервированная рыба не хуже шпрот", - отметил гендиректор центра. Разрабатываются и новые виды молочной продукции, в том числе сыров. Хлебобулочные изделия изготавливаются с применением новых технологий.

Выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Минске с 10 по 13 ноября. Во время выставки состоялся деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. В программе также конгресс производителей и торговых сетей, дегустационный конкурс, кулинарный кубок и профессиональный форум хлебопеков и кондитеров "Международный хлебный салон". Запланированы и презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.-0-