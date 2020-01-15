Макаров: бурную реакцию в обществе вызывает не само событие, а резкие комментарии лидеров мнений

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкие комментарии лидеров мнений способны вызвать в обществе более бурную реакцию, нежели само событие. Такими наблюдениями во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Deepfakes: новый вызов информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА поделился директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

Во время дискуссии он остановился на таком социальном явлении, как эффект второй волны. Речь идет о реакции на событие, ту или иную информацию так называемых лидеров мнений - чиновников, блогеров и т.д. "Общественную реакцию даст в первую очередь то, как те лица, которые являются ответственными за определение каких-то направлений (политических, этических и др.), отнесутся к тому или иному событию. Если их комментарий непропорционально резкий, быстрый и активный, то это вызывает большую реакцию общества, чем само событие", - отметил директор БИСИ.

По его мнению, нынешнему потребителю информации важно, чтобы кто-то объяснил происходящее. Он будет пытаться не осмыслить событие, а узнать, что об этом думают другие, и таким образом составить свое мнение. "Сначала появляются какие-то сообщения, на которые в общем-то реакции не видно, потом идут комментарии аналитиков, политиков. А затем реакция на эти комментарии", - пояснил эксперт. Он заметил, новость, в том числе fake и deepfake, взрывает общество не сама по себе, а чьими-то заявлениями. "Сегодня получается так, что создатель какого-то деструктивного сюжета отделен от того, кто приведет в действие, взорвет эту информационную бомбу, - добавил аналитик. - Фейковая информация распространяется быстро, и чтобы ей противостоять так же оперативно, должны появляться взвешенные комментарии". Если эксперты обходят новость молчанием, то в таком случае альтернативы нет и, соответственно, она берется за основу.

Директор БИСИ обратил внимание, что для белорусов характерно рассудительное и спокойное отношение к событиям. "Такая мудрая пауза, которая дает возможность не сразу принимать решение, связанное с какой-то новостью, а подумать и посмотреть, насколько это подтверждается из других источников и т.д. Эта рассудительность является неким иммунитетом от фейковых новостей", - резюмировал он.-0-