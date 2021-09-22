Макаров: "поворот в Азию" является прагматичным расчетом на перспективу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Поворот в Азию" - прагматичный расчет на перспективу. Об этом заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров на полях международного экспертного семинара "Актуальные вопросы обеспечения национального "поворота в Азию", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы действительно говорим о "повороте в Азию". И полагаем, что это не риск, а вызов возможностей. Не хотел бы говорить о тех геополитических условиях, которые сформировали этот вызов. Но очевидно, что экономическое развитие стран Азии приобретает новые качества, позволяющие говорить об этом регионе не только как о "мастерской мира", но и как о "потребителе мира". Именно эти условия заставляют нас все внимательнее посмотреть на этот регион. Полагаю, что совершенно оправданно и важно не опоздать с этим движением", - сказал Олег Макаров.

По его словам, внутреннее развитие за счет использования новых возможностей в Азии выступает национальной задачей. "Современный мир не ограничивается лишь странами ЕС, он гораздо шире. И тема "поворота в Азию" - это не развод с Европой, не обида на Европу и не тема, связанная с санкциями или какими-то эмоциями Беларуси относительно той политической ситуации, которая сложилась на европейском направлении. Это прагматичный расчет. При этом не столько расчет сегодняшнего дня, а на перспективу", - отметил директор БИСИ.

Олег Макаров подчеркнул, что успех национального "поворота в Азию", изначально связанный с политикой либо экономикой, в большой степени зависит от гуманитарной составляющей, в том числе массовой осведомленности широких слоев общества и профессиональных сообществ по поводу азиатских перспектив. Важнейший интеллектуальный и информационный вызов состоит в фундаментальном смещении этой тематики в центральную часть массового сознания. Мир становится менее универсальным и фрагментируется. Отсюда возникает важность регионов и регионоведения. Поэтому каждая часть Азии должна стать объектом научных исследований, востоковедение необходимо выделить в отдельную область научного знания и предметно заняться изучением этих вопросов.

Хорошим подспорьем могло бы стать создание отечественной бизнес-школы, в том числе в кооперации с ведущими научно-образовательными центрами отдельных стран Азии, включая разработку специализированных образовательных программ по теме "бизнес по-азиатски" с целевой страновой специализацией. Созрел запрос на специалистов-востоковедов, которые не только глубоко понимают происходящие в странах Азии события и процессы, но могут предлагать конкретные решения стоящих перед государством и бизнесом задач. Дополнительной опорой и ресурсной базой могут стать, например, белорусские диаспоры, уже достаточно сложившиеся и сравнительно успешно интегрированные в деловую среду стран Азиатского региона.

В БИСИ добавили, что важной предпосылкой успешного "поворота в Азию" должна стать разработка сопутствующего международного бренда Беларуси, синхронизированного с долгосрочной азиатской стратегией.

В условиях нынешней международной обстановки направляемый государством национальный "поворот в Азию" - это и вопрос обеспечения национальной безопасности, и антикризисная мера реагирования.

Белорусский институт стратегических исследований сегодня проводит международный экспертный семинар-дискуссию на тему "поворота в Азию". В мероприятии, которое проходит в гибридном формате, участвуют ведущие эксперты МИД, Минэкономики, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП, Банка развития, Агентства внешнеэкономической деятельности, Республиканской конфедерации предпринимательства, БГУ, БГЭУ, Академии управления при Президенте. Предусмотрены также выступления зарубежных экспертов. Подведомственными предприятиями массово представлено Министерство промышленности.

Цель мероприятия - "сверка часов" и критическая инвентаризация на уровне заинтересованных в текущем положении дел на азиатском векторе, идентификация проблем, определение путей и инструментов их решения на ближайшую и среднесрочную перспективу. Долгосрочная цель - создание на платформе БИСИ постоянно действующего интеллектуального клуба (площадки) для экспертного обеспечения продвижения национальных интересов в целевых странах, в том числе на уровне носителей бизнес-интересов. В стратегическом плане планируется обеспечить синхронизацию опыта и усилий государственных управленцев, бизнеса (предпринимателей), сектора образования и экспертного сообщества.-0-