Макаров про аналитику о Беларуси: везде какие-то сценарии апокалипсиса

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА обратил внимание на в основном пессимистичный тон аналитики о Беларуси.

В качестве примера директор БИСИ привел аналитические материалы, которые касались переговоров по углублению интеграции в Союзном государстве. "Не увидел за последнее время вообще никаких позитивных нарративов, - констатировал он. - Все, что касается Беларуси, говорим ли мы об интеграции, о каких-то экономических возможностях, нигде за последнее время не услышал позитивной повестки. Везде какие-то сценарии апокалипсиса".

Директор БИСИ видит в этом проблему. "Аналитика - это поддержка для людей, принимающих решения. Но мы традиционно не работаем с окнами возможностей, а только с угрозами. Мы все время направлены на негативные сценарии. Договоримся или не договоримся (с Россией. - Прим. БЕЛТА), пойдет ли Беларусь на Запад, на Восток или вообще никуда не пойдет - все плохо", - отметил Олег Макаров. Он подчеркнул, что такая депрессивная, серая аналитическая повестка ставит информационные тупики для любых решений и мешает движению вперед.-0-