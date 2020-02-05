Макаров: проект по ускоренному развитию 11 городов призван стать историей успеха

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по ускоренному развитию городов и районов с населением от 80 тыс. человек призван стать историей успеха. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста" директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

Эксперт отметил, что для белорусского общества этот проект важен по нескольким причинам. "Это движение само по себе. Как некая надежда, что мы не отстанем от других стран, и некая позитивная история. Нам сейчас нужна история успеха, яркого, четкого, чтобы были ориентиры", - сказал Олег Макаров.

Директор БИСИ сделал акцент на стратегических вопросах выполнения поручений Президента. Он задался вопросом, каким будет следующий шаг после того, как столь крупная страновая задача будет выполнена, и получится ли в результате у этих 11 городов и регионов стать на путь успешного саморазвития. Местные власти при разработке программ принимали активное участие в формировании точек роста. "Но достаточно ли этого? Может, нужно еще больше повернуться к миссии конкретного города, его возможностям, настроению, чтобы не сверху спускать показатели, а использовать энергию людей, их мнение, какими они хотят видеть свой регион, город. Может, стоит больше задействовать возможности бизнеса, общества", - рассуждает эксперт.

Олег Макаров привел также результаты социологических данных. Так, исследования БИСИ показывают, что белорусы не склонны уезжать из страны. По мнению аналитиков института, причина в том, что люди связывают свою жизнь, будущее своих детей с Беларусью. "Мне попадалась и такая социология. Если в других странах люди ориентированы на то, чтобы быстро менять и страну пребывания, и регион в зависимости от того, где появляется приемлемая вакансия, то для белорусов основная мотивация - жилье", - отметил он. В связи с этим возникает вопрос, по какому пути идти Беларуси, если следовать европейскому тренду на повышение мобильности трудовых ресурсов: развивать транспортную инфраструктуру, чтобы люди могли быстро добираться до работы, или строить на местах филиалы предприятий. "Если изучать запрос белорусов, то они хотели бы, чтобы у них в регионе были рабочие места, чтобы рабочие места пришли к ним, а не они - к рабочим местам", - констатировал Олег Макаров.

Как сообщалось, разработать по 11 крупным городам на примере Орши отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития, Президент Александр Лукашенко поручил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля 2019 года. Глава государства дал правительству, председателям облисполкомов два года на реализацию этих программ. Речь идет об обеспечении равномерного развития территорий, сокращении разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах за счет ускоренного социально-экономического развития административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. человек и более (города Барановичи, Пинск, Новополоцк, Бобруйск, районы - Полоцкий, Мозырский, Лидский, Борисовский, Молодечненский и Солигорский).-0-

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