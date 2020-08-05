Макаров: в постковидную эпоху доминирует тема сильного, устойчивого государства

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В постковидную эпоху доминирует тема сильного, устойчивого государства. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Эксперт высказался по поводу трендов в политике, экономике, социальной сфере, которые продолжены после пандемии. Он обратил внимание, что Президент в своем Послании указал на многие из них и связанные с ними вызовы и возможности. Так, белорусский лидер подчеркнул значимость сильного государства. "Действительно, на сегодняшний день, в постковидную эпоху, тема сильного, устойчивого государства доминирует. И мы видим, как крупные зарубежные аналитики склоняются к тому, что сила государства и его устойчивость являются основным преимуществом, чтобы преодолеть турбулентность", - отметил Олег Макаров.

Он согласился с мнением учредителя и директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана, что при внутренних проблемах очень сложно делать внешнюю политику. "Но я вижу риск в том, что правила дикой дипломатии или дикой геополитики позволяют по-разному относиться к государству стабильному и нестабильному. Наверное, не стоит ожидать, что если у нас будет турбулентность и внутренние проблемы, то внешние игроки будут сохранять свое лицо и проводить в отношении нас прежнюю политику. Вероятнее всего, они будут позволять себе какие-то другие вещи, которые в отношении сильного, устойчивого, известного и активно развивающегося государства считаются неприемлемыми, неэтичными", - полагает директор БИСИ.

Олег Макаров подчеркнул, что от социальной модели в Беларуси не отступят. "Большая философская дилемма - идем мы к государству социальному или сервисному. В Конституции написано, что Беларусь - социальное государство. Сейчас мы все больше и больше хотим, чтобы оно нам что-то давало и было для нас сервисным. Но в нынешних условиях, условиях турбулентности без поддержки населения будет очень тяжело выжить", - констатировал он.

Директор БИСИ напомнил о других трендах, на которых останавливался Президент в своем Послании. Так, в числе прочего он затрагивал тему цифровизации. "Новое поколение мобильной связи 5G, интернет вещей, оцифровка сельхозугодий. Мы тоже идем этим путем. Что касается еще одного тренда, связанного с миграцией, Президент остановился на деурбанизации. На это обращают внимание специалисты - большие города (и пандемия это показала) испытывают наибольший прессинг угрозы. Чем больше плотность населения, тем болезненнее они проходят через такие риски. Я не говорю уже о сопутствующих проблемах, таких как загазованность, пробки и т.д", - добавил Олег Макаров. В этой связи перспективной видится идея задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств пустующие, заброшенные участки в деревнях, особенно в неперспективных. "Мне кажется, это интересная и привлекательная для белоруса тема - стать хозяином своей земли. Идея хорошая, и только ее одну можно обсуждать бесконечно", - считает он.

В постковидном периоде получит развитие дистанционное образование. "Можно говорить, что постковидным трендом будет повышение элитарности "живого" образования и наступление дистанционного образования от лидеров этого сегмента. Весьма вероятно, что и на наш рынок зайдут гиганты в предоставлении дистанционных образовательных услуг, спрогнозировал директор БИСИ. В любом случае изменения, появление возможностей повысят конкурентность образовательного рынка Беларуси, подытожил аналитик.-0-