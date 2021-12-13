Макаров: в условиях современных вызовов важно совершенствовать систему госуправления

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях вызовов современности важно совершенствовать государственное управление. Об этом заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров на международной научно-практической конференции "Лидерство. Стабильность. Прогресс", посвященной 30-летию Независимости Казахстана, а также потенциалу и перспективам дальнейшего развития страны, сообщили БЕЛТА в БИСИ.

В работе пленарного заседания "Рубежи и вехи Независимости" и трех панельных онлайн-сессий в Нур-Султане приняли участие 500 государственных, политических и общественных деятелей, парламентариев, представителей международных организаций, ученых и экспертов из 12 стран мира. На конференции состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам общественно-политических преобразований и социально-экономического развития Казахстана, в том числе в региональном и глобальном измерениях.

Директор БИСИ Олег Макаров принял участие в онлайн-сессии "Приоритеты дальнейшего развития", где выступил с докладом, посвященным ключевым трендам развития государств Евразии в условиях социально-экономических и геополитических рисков. Он отметил, что текущая мировая экономическая и политическая турбулентность, крупнейшая в современной истории, демонстрирует тенденцию к перерастанию в кризис доверия к идеям и концепциям мирового развития.

По словам Олега Макарова, в условиях "новой нормальности" пандемия коронавируса ускорит фрагментацию мироустройства. В этой связи особую актуальность приобретает прогнозирование глобальных трендов и моделирование социально-экономического развития, способность увидеть и спроектировать будущее. Схожий характер экономического и социально-политического развития Беларуси и Казахстана диктует актуальность изучения казахстанского опыта осуществления преобразований, системной трансформации государственных институтов страны.

"Важно совершенствовать государственное управление в условиях вызовов современности, позитивной роли экспертной дипломатии для развития международных отношений", - подчеркнул директор БИСИ. Также Олег Макаров выразил убеждение, что дальнейшее взаимодействие ведущих "фабрик мысли" Беларуси, Казахстана и других государств Евразии может стать мощным драйвером сотрудничества, будет способствовать поиску адекватных ответов на вызовы времени, активному развитию отношений между странами региона. -0-