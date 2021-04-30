Макей: Беларусь намерена и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в укреплении и развитии отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском МИД.

"Речь не идет о том, что Россия помогает "режиму" оставаться у власти. Отнюдь нет. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим расположением и нашей историей, - сказал руководитель ведомства. - Россия является нашим соседом, это мощная держава и в экономическом плане, и в военном плане. Эта держава является геополитическим игроком на мировой арене, что объясняет необходимость выстраивания с ней нормальных дружественных отношений".

"Более того, наши отношения уходят далеко в прошлое, мы связаны многовековой историей. И это тоже очень важно", - заметил он.

Министр подчеркнул, что многое удалось достигнуть в рамках Союзного государства, обеспечив практически равные права гражданам Беларуси и России. "Поэтому, что касается наших отношений с Россией, то мы заинтересованы в их укреплении и развитии. В первую очередь, конечно же, с торгово-экономической точки зрения. Мы хотим в рамках Союзного государства обеспечить равные права субъектам хозяйствования Беларуси и России", - сказал Владимир Макей.

"В ходе той встречи, которую вы упомянули (встреча президентов Беларуси и России 22 апреля в Москве. - Прим. БЕЛТА), речь шла именно о дальнейшем укреплении Союзного государства, об укреплении интеграции, о развитии промышленной кооперации, о равных ценах на углеводородное сырье и так далее и тому подобное. С учетом того, что это выгодно для Беларуси, что это укрепляет суверенитет Беларуси, мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией", - заявил глава МИД.

Он однозначно заявил: "Те санкционные действия, которые предпринимает Европейский союз и другие западные страны в отношении Беларуси, - они лишь способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе и на многосторонней основе на всем постсоветском пространстве".-0-