Макей: Беларусь решительно выступает против любых попыток обелить нацистов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь решительно выступает против любых попыток обелить нацистов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы последовательно и решительно выступаем против любых попыток обелить нацистов и оправдать их чудовищные преступления. Именно поэтому в нынешнем году в Беларуси был принят новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, а также возбуждено уголовное дело по фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как страна - основательница ООН Беларусь будет добиваться решения этого вопроса на международной арене, чтобы напомнить об основных принципах создания нашей Организации", - отметил Владимир Макей.

"Кстати, отдельные преступники - те, кто вершил злодеяния против белорусского народа и чьи руки по локоть в крови, - до сих пор спокойно проживают в некоторых соседних странах. Более того, там их чествуют как героев", - обратил внимание белорусский министр.

Он отметил, что 2021 год ознаменован важной датой в истории Беларуси и братских государств - 80-летием начала Великой Отечественной войны. Злодеяния нацистов привели к гибели миллионов людей во всем мире. За годы военного лихолетья треть населения Беларуси погибла в борьбе с фашистскими захватчиками и их пособниками, вершившими геноцид против нашего народа. "К великому сожалению, сегодня мы наблюдаем опасные тенденции дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала", - отметил Владимир Макей.-0-