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20 марта 2020, 18:57

Макей: надеемся, что белорусам разрешат передвигаться транзитом по России на любом транспорте

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассчитывают, что ее гражданам разрешат передвигаться транзитом по России с использованием любых видов транспорта. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надеемся, что будет принято четкое и конкретное решение, которое позволит белорусским гражданам вернуться на родину из дальних стран, куда они выехали по линии российских туроператоров. Также надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта", - сказал министр.

Он отметил, что это будет соответствовать положениям Союзного государства и соответствующим соглашениям о равных правах граждан Беларуси и России.

По словам Владимира Макея, при решении вопросов о возвращении белорусов через российскую территорию Министерство иностранных дел и другие государственные структуры находятся в тесном взаимодействии с российскими партнерами.-0-

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