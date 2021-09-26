Макей: надо дружить с любым партнером, который протягивает руку для приветствия

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо дружить с любым партнером, который протягивает руку для приветствия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Министр иностранных дел Владимир Макей 25 сентября в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. "Мы указали на недопустимость использования трибуны ООН и отдельных структур ООН для дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам. Как оказалось, он (генеральный секретарь ООН. - Прим. БЕЛТА) особо даже не знал некоторых моментов. И, я так понимаю, что отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями государства - члена Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем так, неприглядных вещей", - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, в ближайшее время, если будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН, "мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства организации, выделяемые, например, для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и так далее".

"Я считаю, что нам надо дружить с любым партнером, который протягивает руку для приветствия. Это наша позиция и мы готовы дружить со всеми. Я убежден, что через несколько лет, как показывают примеры других государств, с которыми мы сотрудничаем, эти партнеры могут быть очень перспективными", - подчеркнул Владимир Макей.

Также министр рассказал, что белорусская сторона подняла вопрос о ситуации в стране и перспективах развития конституционного процесса. "Мы довели нашу позицию о том, что лишь эволюционный путь развития может обеспечить успех в развитии государства и гражданского общества и приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. И практически все европейские коллеги были согласны с этим. Мне также довелось услышать и конфиденциальные оттенки со стороны моих европейских коллег в адрес известной "мадам", которая находится в бегах за рубежом, и других ее коллег - "детей революции". Знаете, оценки такие: "мадам" и ее коллеги чувствуют себя очень нервозно, с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний. Я так понял, что многие достаточно скептически оценивают деятельность этих "детей революции", но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах не могут открыто говорить об этом и поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности этих "детей революции", - сообщил министр иностранных дел.

Также он рассказал, что некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время от нее отказались. "Так сделал мой польский коллега, хотя нам есть о чем поговорить и есть что обсудить, и по результатам этого разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества. Но это тоже показатель того, как они хотят решать те проблемы, которые находятся на нашей повестке дня и которые должны решаться", - подчеркнул руководитель Министерства иностранных дел.-0-