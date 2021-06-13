Макей: нас настораживают заявления НАТО

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь настораживают заявления руководства НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Эти недавние заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нас абсолютно настораживают. Помните, буквально несколько дней назад он заявил, что "нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга". Их также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином - они тоже видят в этом угрозу", - отметил Владимир Макей.

В то же время он обратил внимание, что белорусская сторона спокойно относится к тому, что страны НАТО укрепляют взаимоотношения между собой или развивают взаимодействие с государствами третьего мира. "То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать как нам жить", - добавил министр.-0-